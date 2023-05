Foto: Europa Press

Les Forces Armades de l'Iran han revelat aquest dijous 25 de maig el seu últim model del míssil balístic tipus Jorramshahr , amb un abast de fins a 2.000 quilòmetres i amb capacitat de portar un cap explosiu de 1.500 quilos, descrit pels mitjans iranians com “un dels més avançats" amb què compta Teheran.

La cerimònia, celebrada a l'aniversari de l'alliberament el 1982 de la ciutat de Jorramshahr de l'ocupació per part de tropes iraquianes durant la guerra entre 1980 i 1988, ha comptat amb la presència del ministre de Defensa de l'Iran, Reza Ashtiani, segons ha recollit l'agència de notícies Mehr.

El míssil, desenvolupat per experts de l'Organització Aeroespacial, integrada al Ministeri de Defensa, compta amb motors de combustibles líquid i té el motor ubicat al tanc de combustible, cosa que ha permès reduir més de 10 metres la mida del míssil.

Ashtiani ha destacat que aquest míssil "és resultat d'anys d'esforços per part de científics iranians" i ha recalcat que "està equipat amb tecnologia per evitar radars i pot travessar els sistemes de defensa aèria de l'enemic".

"Estem fent passos per equipar les Forces Armades en diverses àrees amb míssils, drones, sistemes de defensa aèria i altres, de manera que aquest tipus de presentacions continuaran en el futur", ha subratllat el ministre de Defensa iranià, tal com ha informat l'agència de notícies IRNA.

L'anunci de Teheran arriba enmig de les tensions en les negociacions per reactivar l'acord nuclear del 2015, danyat per la retirada unilateral dels Estats Units del 2018, i les crítiques occidentals contra el país per les seves activitats "desestabilitzadores" a la regió.

Iran ha expandit el seu programa de míssils balístics durant els últims anys, enmig de la preocupació de diversos països occidentals, entre els quals els Estats Units, que argumenten que suposa una violació de les sancions internacionals, si bé Teheran sosté que tot el programa té fins defensius i de dissuasió.