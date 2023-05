Imatge darxiu duna protesta contra la pena de mort. Foto: Europa Press

Amnistia Internacional (AI) ha publicat recentment que el 2022 es va registrar la xifra més alta d'execucions a nivell mundial dels darrers cinc anys, una pràctica que ha estat especialment concentrada a països del Pròxim Orient i al nord d'Àfrica.

En el seu informe anual sobre la pena capital, l'organització ha assenyalat que en total s'han produït 883 execucions en una vintena de països , cosa que representa un 53% més respecte a les dades recollides el 2021 .

Al capdavant d'aquest augment de les execucions (que no inclou dades d'aquest tipus a la Xina , on s'estima que un miler de persones són executades a l'any) hi ha l'Iran, que acumula 314 execucions, seguit d'Egipte i l'Aràbia Saudita. Així, encara amb 55 països que recorren a aquesta pràctica.

"Els països de la regió del Pròxim Orient i el nord d'Àfrica van violar el Dret Internacional en augmentar les execucions el 2022, revelant una cruel indiferència cap a la vida humana", va alertar la secretària general d'AI, Agnès Callamard.

En aquest sentit, ha assenyalat que el nombre de persones a qui s'ha privat de la vida "va augmentar de forma espectacular a tota la regió" i ha puntualitzat que Arabia Saudita va executar 81 persones en un sol dia.

"Més recentment, en un intent desesperat d'acabar amb l'aixecament popular, l'Iran ha executat persones només per haver exercit el dret a protestar", ha puntualitzat abans d'afirmar que es tracten de dades "alarmants".

El 90% de les execucions realitzades fora de la Xina han tingut lloc a tres països: Iran, Aràbia Saudita i Egipte, amb 576, 196 i 24, respectivament, segons dades de l'ONG, que ha afirmat que l'ús de la pena de mort segueix estant envoltada de "secretisme" a països com la Xina, Corea del Nord i Vietnam. És per això que l'organització considera que aquestes xifres podrien ser molt més grans.

Les dades també apunten que encara que sis països han passat a abolir la pena capital parcial o totalment durant aquest període de temps, cinc més han passat a reprendre les execucions als seus territoris, com l'Afganistan (on se segueixen realitzant execucions públiques), Kuwait, Birmània i Singapur.

EL NOMBRE DE CONDEMNES ES MANTÉ

Però encara que el nombre d'execucions ha anat augmentant, les condemnes a pena de mort imposades al llarg del 2022 s'han mantingut a nivells similars a anys anteriors, al voltant dels 2.000.

Les dades obtingudes per Amnistia indiquen que 28.670 persones segueixen estant condemnades a mort a tot el món, mentre que el nombre total d'aquestes condemnes va disminuir el 2022 respecte a les dades del 2021. En aquest període, es van dictar almenys 2.016 noves condemnes davant de les 2.052 del 2021.

Tot i això, les variacions en la naturalesa i la disponibilitat de la informació sobre condemnes a mort en alguns països dificulten l'avaluació d'aquest total global en comparació dels anys anteriors, tal com explica l'ONG al seu informe, que apunta que el 2022 es van imposar aquest tipus de sentències a 52 països, quatre menys que l'any anterior.

Tot i aquestes dades, Amnistia ha destacat que països com Kazakhstan, Papua Nova Guinea, Sierra Leone i República Centreafricana han aconseguit abolir la pena de mort per a tots els delictes, mentre que Guinea Equatorial i Zàmbia la van abolir només per als delictes comuns.

Així, segons dades de desembre del 2022, 112 països han abolit la pena de mort per a tots els delictes i nou n'han retirat l'ús per a delictes comuns. "Quan tants països segueixen relegant la pena de mort a l'abocador de la història, és hora que altres en segueixin l'exemple", ha manifestat Callamard.

Per a ella, les "accions brutals com les realitzades a països com l'Iran i l'Aràbia Saudita, així com a la Xina, Corea del Nord i el Vietnam, són ja una minoria", però ha insistit que "aquests països s'han d'adaptar amb urgència als temps , protegir els Drets Humans i fer justícia al lloc de fer execucions".

"Amb 125 Estats membres de l'ONU que demanen una moratòria de les execucions, Amnistia Internacional no ha sentit mai tanta esperança com ara que aquest abominable càstig pot ser relegat als anals de la història i que així serà", ha expressat, no sense abans matisar que les "tràgiques xifres del 2022 ens recorden que no ens podem adormir als llorers". "Seguirem fent campanya fins que la pena de mort quedi abolida a tot el planeta", ha puntualitzat.