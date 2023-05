The Visionist Advisers (TVA), Sparks.Fund i Foton van anunciar la plataforma al festival de Cannes 2023. | @LCH

The Visionist Advisers (TVA) i l'organització nord-americana sense ànim de lucre Sparks.Fund, en col·laboració amb Foton -s'enorgulleixen a anunciar el llançament de LatinX Creative Hub, una plataforma dedicada a connectar artistes Latinx a escala global. LatinX Creative Hub s'estructura al voltant de diferents disciplines artístiques, incloent-hi el cinema, els continguts episòdics i d'àudio, l'art, el disseny i la innovació.

L'objectiu de la nova plataforma és reprojectar el talent de la nostra gent als mercats més rellevants amb el suport d'empreses, marques i organitzacions compromeses a crear ponts entre el talent Latinx i les oportunitats globals.



"La nostra motivació és expandir històries llatinoamericanes", va dir Valeska Hernández, CEO de TVA i Fundadora de Veneçuela Film Hub. "Presentem el naixement de la nostra plataforma durant el Festival de Cannes, on avancem amb aliats estratègics que comparteixen la nostra visió".

El LatinX Creative Hub és l'evolució després de l'èxit de la Veneçuela Film Hub (VFH) que va tenir lloc a Cannes 2022, com la primera plataforma privada i independent dedicada a cineastes veneçolans. Aquesta iniciativa, creada per The Visionist Advisers (TVA) va generar un impacte positiu i va aconseguir aquest abast internacional que va inspirar la seva transformació al LatinX Creative Hub - que participarà en festivals i mercats de cinema globals per amplificar el talent Latinx i els seus projectes.

"Volem il·luminar i ser veritables aliats dels creatius Latinx que emprenen el camí de l'expressió audiovisual i artística", va dir Carlos Enrique Cuscó, CEO de Foton.Pictures i Fundador de Sparks.Fund. "La nostra visió és connectar els artistes Latinx amb oportunitats i mostrar el seu talent, preservant-ne l'autoria i la intenció artística".

LatinX Creative Hub convida artistes i marques interessats a explorar el mercat Latinx, convidant-los a unir-se a aquesta comunitat de col·laboració, intercanvi i creixement. Amb la seva dedicació a connectar el talent llatinoamericà amb les oportunitats globals, LatinX Creative Hub ha nascut per promoure el futur de la creativitat i les experiències Latinx a escala global.

THE VISIONIST ADVISERS, SPARKS.FUND I FOTON



The Visionist Advisers (TVA) és una agència creativa amb seu a París i Nova York fundada per Valeska Hernández. S'especialitza en plans d'expansió i utilitza el mètode únic, The [RE] Concept, per repensar, reconstruir i reorientar els objectius empresarials de marques i organitzacions a nivell mundial. TVA ha participat en esdeveniments importants com la Setmana del Clima, l'Assemblea General de les Nacions Unides i el Fòrum Econòmic Mundial i és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides (UNGC).

Sparks.Fund , cofundada per Ari Taboada i Carlos Enrique Cuscó, és una organització sense ànim de lucre amb seu als Estats Units. El seu objectiu és difondre històries úniques i talents extraordinaris, destacant veus autèntiques i desateses a la indústria. A través del seu treball, busquen revelar aspectes inexplorats de la realitat i generar un impacte positiu a la societat mitjançant històries íntimes, impactants i enriquidores.

Foton és un estudi de continguts amb seu a Miami fundat el 2011 pels cineastes Carlos Enrique Cuscó i Ari Taboada. Se centren en la narració d'històries i tecnologia d'avantguarda, col·laborant amb talents creatius i tècnics de tot el món. Després de la fusió de Foton.Pictures i Foton.Games, s'ha convertit en una força líder en la producció de llargmetratges, contingut episòdic, jocs i experiències immersives. Foton opera a Miami, Los Angeles i Buenos Aires, i també gestiona vehicles d'inversió especialitzats al sector dels mitjans de comunicació i l'entreteniment, aportant oportunitats estratègiques i valuosa informació a conglomerats de mitjans establerts.