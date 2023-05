Manifestacions de suport al col·lectiu a Uganda. Foto: Europa Press

El Govern nord-americà va anunciar, a última hora del dilluns 29 de maig, que "desenvoluparà mecanismes" per recolzar els drets de les persones LGTBI a Uganda, després que el president ugandès, Yoweri Museveni, promulgués una llei que preveu càstigs severs, inclosa la pena de mort i cadena perpètua contra les persones d'aquest col·lectiu.

El secretari del Departament d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha explicat que l'Administració Biden també promourà la rendició de comptes de responsables o còmplices d'abusos contra els drets humans en aquest àmbit, segons es pot llegir en un comunicat.

Blinken, alhora, ha ordenat al Departament d'Estat la restricció de visats contra funcionaris ugandesos i altres persones per abús de Drets Humans universals, inclosos els de les persones LGTBI. Així mateix, ha ordenat l'actualització de les orientacions de viatge a ciutadans i empreses nord-americanes que es vulguin dirigir al país africà.

En aquest sentit, el secretari d'Estat ha mostrat la seva "profunda preocupació" per l'aprovació a Uganda de la llei contra el col·lectiu, en la línia de les declaracions del president nord-americà, Joe Biden, que ha titllat la mesura de "vergonyosa" i ha manifestat que es tracta d´una "tràgica violació dels drets universals".

Així, Blinken ha lamentat que aquesta "llei soscava els Drets Humans, la prosperitat i el benestar de tots els ugandesos", i ha instat el Govern d'Uganda que s'abstingui d'aplicar lleis que menyscabin els Drets Humans.

"La incapacitat d'Uganda per salvaguardar els drets humans de les persones LGTBI forma part d'una degradació més àmplia de la protecció dels drets humans que posa en perill els ciutadans ugandesos i perjudica la reputació del país com a destinació d'inversió, el desenvolupament, el turisme i els refugiats", ha indicat.

Tot i la condemna internacional, la llei va ser modificada pel Parlament al maig a petició de Museveni per incloure alguns dels canvis amb què el president d'Uganda volia matisar que no es castigaria la mera identificació com a LGTBI, si bé la nova llei contempla càstigs més severs, com ara la pena de mort i la cadena perpètua, per a les persones d'aquesta comunitat.