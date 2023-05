Bíblia, recurs - UNSPLASH

Un nen de dos anys va ser condemnat a cadena perpètua a Corea del Nord després de les autoritats trobessin la família del nen en possessió d'una Bíblia, segons un nou informe del Departament d'Estat dels EUA.

L'informe va proporcionar xifres estimades sobre la persecució religiosa, indicant que aproximadament 70.000 cristians, així com persones d'altres religions, estan empresonats a Corea del Nord.

"El dret a la llibertat de pensament, consciència i religió també se segueix negant, i les autoritats no toleren sistemes de creences alternatius", va dir António Guterres, secretari general de les Nacions Unides (ONU) a l'informe descrivint les atrocitats religioses que han ocorregut a Corea del Nord en els darrers anys.

L'ONU va dir que la restricció de viatges per la COVID-19 va reduir la informació sobre les condicions de persecució religiosa, cosa que dificulta la verificació dels detalls sobre els casos d'abús. El Departament d'Estat va assegurar que finalment van confirmar els detalls de l'informe d'organitzacions no governamentals (ONG), els grups de drets humans i l'ONU.

L'informe va assenyalar que existien algunes institucions registrades, incloses esglésies, al país aïllat, especialment a la capital de Pyongyang. Tot i això, els visitants han informat que l'església "operava sota un estricte control estatal i funcionava en gran mesura com a obra mestra per als estrangers".

El Departament d'Estat va dir que l'abast i la quantitat d'esglésies clandestines o secretes continuen sent difícils de quantificar perquè el govern prohibeix l'activitat religiosa privada.

Els desertors del règim van confirmar als funcionaris que el govern de Corea del Nord encoratja els ciutadans a denunciar qualsevol persona involucrada en activitats religioses no autoritzades o si tenen algun material religiós, com Bíblies. Els desertors van explicar que els cristians sovint oculten les seves activitats religioses a familiars, veïns, companys de feina i altres persones per por de ser titllats de deslleials al govern de Corea del Nord i denunciats a les autoritats.