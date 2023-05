Un soldat de l'Índia al costat d'un autobús a la ciutat de Srinagar, al Caixmir - ARXIU

Almenys deu persones han mort i més de 50 han resultat ferides després que un autobús amb pelegrins que anaven a un santuari situat a la zona de la regió del Caixmir controlada per l'Índia caigués per un barranc, segons han confirmat les autoritats.

"Deu persones han mort i 55 han resultat ferides. Els ferits han estat traslladats a l'hospital" , ha dit el superintendent de la Policia a Jammu i Caixmir, Chandan Kohli, que ha especificat que "residents locals" han col·laborat en les tasques de rescat .

Alhora, ha assenyalat que l'autobús portava més persones de les permeses i ha afegit que aquest punt serà part de les investigacions sobre les causes de l'accident, que encara no han estat aclarides, tal com ha recollit la cadena de televisió índia NDTV.

En aquest sentit, el director general de la Policia a la província, Dilbag Singh, ha apuntat que "l´excés de velocitat podria ser la causa de l´accident". L'autobús ha caigut per un barranc a prop de Katra quan es dirigia al santuari de Vaishno Devi.

Per la seva banda, la presidenta de l'Índia, Droupadi Murmu, ha manifestat en un missatge al seu compte a la xarxa social Twitter que "la mort de molts pelegrins a l'accident d'autobús a Jammu és extremadament desafortunada", alhora que ha traslladat els seus "profunds condols" als familiars de les víctimes.