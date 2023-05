El llançament míssil nord-coreà. Foto: Europa Press

Corea del Nord ha llançat aquest dimecres 31 de maig un coet portador de satèl·lits de reconeixement militar que ha fallat, caient al mar Groc, pitjor que ha activat per uns minuts les alertes d'evacuació a la capital sud-coreana, Seül, i la prefectura d' Okinawa, l'illa més septentrional de l'arxipèlag japonès.

Les autoritats nord-coreanes han reconegut que el míssil ha patit un accident, a causa d'un problema de motor, per la qual cosa ha caigut de forma inesperada al mar Groc en perdre propulsió per una arrencada anormal del motor. La decisió s'ha atribuït a la baixa confiança i estabilitat del sistema de motor de tipus nou i el caràcter inestable del combustible utilitzat, segons informa l'agència de notícies KCNA.

L'Agència Nacional de Desenvolupament Espacial ha indicat que "investigarà i explicarà les greus falles en el llançament del satèl·lit, dissenyarà amb urgència mesures científiques i tecnològiques per solucionar-les i realitzarà el segon llançament com més aviat millor després de passar per diverses proves parcials".

L'Estat Major Conjunt sud-coreà havia informat que Pyongyang havia llançat a primera hora del matí el que afirma ser un "vehicle de llançament espacial" que hauria passat sobre l'illa de Baengnyeong, a la frontera entre Corea del Nord i Corea del Sud.

Després d'això, la ciutat de Seül ha enviat una alerta als seus residents perquè es preparessin per a una possible evacuació, que posteriorment ha estat reconegut com un "error" de les autoritats, recull l'agència sud-coreana Yonhap.

"Informem que l'advertència d'alerta emesa per la Ciutat Metropolitana de Seül a les 06.41 hores ha estat una emissió errònia", ha assenyalat el Ministeri de l'Interior. Aquesta cartera sí que va enviar alertes d'emergència als residents de les illes Baengnyeong i Daecheong, a prop de la frontera amb Corea del Nord, perquè evacuessin.

La Presidència sud-coreana ha convocat, després d'això, una reunió de seguretat per discutir el llançament del míssil nord-coreà, assenyalant que "aviat es durà a terme una reunió per verificar la situació de seguretat". A més, les Forces Armades, que estan fent tasques per recollir les runes, han rescatat un objecte flotant que suposadament forma part del míssil llançat per Pyongyang.

Després de recol·lectar les restes del projectil, els militars verificaran la seva naturalesa, per investigar el tipus de materials utilitzats i el nivell de tecnologia, informa la citada agència.

Per part seva, el Govern nipó va emetre al voltant de les 06.30 hores (hora local) una alerta als ciutadans de la prefectura d'Okinawa. "Sembla que es va llançar un míssil des de Corea del Nord en direcció a la prefectura d'Okinawa. Evacuï endins o sota terra", deia el comunicat. Minuts després (a les 7.04 hores) les autoritats van emetre un segon missatge en què indicaven que "es creu que els míssils anteriorment no arribaran al nostre país: cancel·larem la trucada per evacuar".

El primer ministre japonès, Fumio Kishida, ha ordenat als ministeris i agències pertinents recopilar informació sobre el llançament de míssils.

L'ONU, a través del seu president António Guterres, ha condemnat el llançament del satèl·lit militar nord-coreà, al·legant que "tot llançament que utilitzi tecnologia de míssils balístics és contrari a les resolucions pertinents del Consell de Seguretat"