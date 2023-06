Una dona israeliana que va resultar ferida de gravetat en un atemptat suïcida perpetrat en una pizzeria a Jerusalem l'agost del 2001, al mig de la Segona Intifada, ha mort aquest dijous després de 22 anys en coma, segons ha confirmat la família.

La dona, Chana Nachenberg, tenia 31 anys en el moment de l'atemptat, que es va saldar amb 15 morts --entre ells set nens-- i uns 130 ferits. La filla de Nachenberg --que s'ha convertit en la setzena víctima mortal--, de dos anys, va resultar il·lesa en l'atac, perpetrat amb un explosiu que comptava amb claus perquè exercissin de metralla.



El pare de la víctima, Yitzhak, ha recalcat que la seva filla ha mort "després de gairebé 22 anys d'heroisme". "La seva filla, la nostra néta, ara té 24 anys i mig. La meva filla hauria d'haver fet 53 anys en un mes", ha indicat, tal com ha recollit el diari 'The Times of Israel'.



L'atemptat va ser executat per Izeldín Shuheil al-Masri amb la col·laboració d'Ahlam Tamimi, que va triar la ubicació de l'atac. La dona va ser condemnada a 16 cadenes perpètues, si bé va ser alliberada el 2011 en un intercanvi de presos pel soldat israelià Gilad Shalit, capturat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).



Després del seu alliberament, Tamimi es va traslladar a viure a Jordània, que ha rebutjat les peticions dels Estats Units perquè sigui extradit al país nord-americà per respondre per la seva responsabilitat a l'atemptat perquè diverses de les víctimes eren nord-americanes. L'FBI l'ha inclòs a la llista de persones més buscades.