La Fiscalia de l'estat mexicà de Jalisco ha informat que han trobat 45 bosses amb restes humanes al municipi de Zapopan, en una investigació per trobar set treballadors d'un centre de teleoperadors, desapareguts des del 20 de maig passat.

EuropaPress 5240910 mai 21 2023 pas talls estat mexico utilitza sunday mai 21 2023 an alert level

Les 45 bosses, "amb segments anatòmics" i "restes humanes que pertanyen tant a persones del sexe masculí com femení", s'han trobat en una zona de difícil accés a l'interior d'una mena de rierol, a una profunditat de 40 metres, segons necessita la Fiscalia en un comunicat.

A causa de l'orografia de la zona, està previst que continuïn les tasques de recerca, ja que encara hi hauria més borses.

D'altra banda, les autoritats van precisar que ara com ara és aviat per confirmar que les restes mortals que s'ha trobat en aquestes borses corresponen a les de les set persones desaparegudes la setmana passada a Zapopan, per la qual cosa continua la recerca.

El 27 de maig passat, la Fiscalia de Jalisco va informar que des de feia uns dies havia obert una investigació per trobar set treballadors d'un centre de teleoperadors, un dels quals estava relacionat amb un cas de frau el 2016.

D'acord amb les autoritats, els desapareguts treballaven en una finca on se'ls va perdre el rastre. La secretària de Seguretat, Rosa Icela Rodríguez, ha apuntat que els primers indicis indiquen que aquestes persones "cometien algun tipus de frau immobiliari i d'extorsió telefònica".