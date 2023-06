Segons el diari Afrik, el monarca pateix sarcoïdosi, una malaltia que hauria estat la causa del seu retir de l'esfera pública els últims mesos. | @EP

El monarca Mohammad VI del Marroc ha optat per mantenir-se apartat de l'esfera pública durant diversos mesos. Encara que oficialment segueix exercint les seves funcions com a rei, el seu temps s'ha invertit majorment fora del país. La seva absència als mitjans de comunicació ha alimentat els rumors sobre un possible deteriorament de la seva salut. Imatges recents mostren la seva primesa, en marcat contrast amb la seva imatge corpulenta habitual, cosa que ha generat preocupació i ha avivat els comentaris sobre una possible lluita per la successió al tron marroquí.

El diari Afrik, de França, ha publicat una anàlisi en què sosté que el monarca pateix de sarcoïdosi, una malaltia que ha progressat i seria la responsable de la seva transformació física. Segons el medi, aquesta malaltia hauria estat la causa de la seva reclusió en els darrers mesos. L'anàlisi descriu el seu estat actual: “Gairebé no queda més que pell i ossos, ha perdut molt de pes”.

L'estat de salut de Mohammad VI preocupa tant els cercles polítics com la reialesa al Marroc, especialment davant la manca d'un pla clar en cas de la seva mort o abdicació. Fins ara tot sembla indicar que el seu fill, Moulay Al-Hassan, seria el seu successor, encara que la seva curta edat podria plantejar un desafiament. Tot i això, també es considera la possibilitat que el seu germà, Moulay Rachid, aspiri al tron i no permeti que aquest passi a mans del seu nebot, segons esmenta Afrik.

En aquest context, cal recordar el suposat intent d'assassinat que es va produir l'agost del 2020 contra el príncep hereu, Moulay El-Hassan, quan tenia 17 anys. El diari Morocco Online va informar sobre un complot per acabar amb la seva vida, però la Casa Reial marroquina va negar rotundament la notícia i va presentar una demanda contra el medi. Davant la denúncia, Morocco Online va revelar més detalls sobre el suposat intent d'assassinat, que hauria fracassat després que el conductor personal del príncep hereu fos trobat mort a casa seva.

Un periodista marroquí radicat a Espanya va afirmar que, després de l'incident, el germà de Mohammad VI va ser apartat de totes les seves funcions oficials. Segons informes dels mitjans de comunicació, el Marroc hauria sol·licitat l'extradició del periodista a causa de les afirmacions.

A causa de l'hermetisme del Govern marroquí i la Casa Reial del país, hi ha poca informació oficial disponible sobre aquests temes. Tot i això, és innegable que la presència de Moulay El-Hassan en els actes oficials ha augmentat considerablement en els últims mesos.