Quan Sasha Kraynyuk, de 15 anys, va estudiar la fotografia que li van entregar els investigadors ucraïnesos, va reconèixer immediatament el nen vestit amb l'uniforme militar rus. L'adolescent assegut en un escriptori de l'escola té la marca Z de la guerra de Rússia estampada a la màniga dreta, acolorida amb els colors vermell, blanc i blau de la bandera russa. Però el nen es diu Artem i és ucraïnès, explica la BBC en un reportatge.

Sasha i Artem es trobaven entre els 13 nens segrestats en una escola de Kupyansk , al nord-est d'Ucraïna, el setembre passat per soldats russos armats amb passamuntanyes. Van ser conduïts a un autobús a crit de "Ràpid!". Després van desaparèixer sense deixar rastre.

Quan als nens que tenen necessitats educatives especials, els van permetre trucar a casa, va anar des de molt més endins del territori ocupat per Rússia. Per recuperar-los, els seus familiars es van veure obligats a fer esgotadors viatges de milers de quilòmetres al país que els ha declarat la guerra. Fins ara, només vuit dels nens han estat tornats i Artem va ser un dels últims, recollit per la seva mare aquesta primavera.

Quan la mare es va comunicar amb la directora de l'escola per telèfon, no va veure cap problema a vestir els nens ucraïnesos amb l'uniforme d'un exèrcit invasor. "Què puc fer? Què té a veure amb mi?", li va dir. Segons el reportatge de la BBC, la mare li va respondre que la Z simbolitzava la guerra contra el país mateix dels nens.

Per a Ucraïna, la història de l'Escola Especial de Kupyansk està ressonant a tot el món i col·locant Vladimir Putin com a presumpte criminal de guerra. La Cort Penal Internacional va emetre una ordre d'arrest contra el president de Rússia al març, acusant-lo a ell ia la defensora del poble, Maria Lvova-Belova, de la deportació il·legal de nens ucraïnesos.

Rússia insisteix que els seus motius són purament humanitaris, evacuant nens per protegir-los del perill. Alts funcionaris menyspreen l'acusació de la Cort i fins i tot amenacen amb arrestos en represàlia contra els seus representants.