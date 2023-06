Aquesta foto mostra el tub d'entrada d'aire de l'analitzador Picarro de la NOAA, que es va instal·lar a la plataforma de l'edifici dels Observatoris de Maunakea/@EP

Els nivells de CO2 mesurats a l'observatori de referència global de la NOAA a Hawaii han assolit un màxim de 424 parts per milió al maig, endinsant-se en nivells inèdits en milions d'anys.

Aquests mesuraments de diòxid de carboni a l'atmosfera obtinguts pel Laboratori de Monitorització Global de la NOAA corresponen al mes de l'any en què arriba al punt màxim a l'hemisferi nord. Això és un augment de 3,0 ppm respecte al maig de 2022 i representa el quart augment anual més gran al pic de la corba de Keeling al registre de la NOAA.

Els científics de la Institució Ocenaogràfica Scripps, que manté un registre independent, van calcular una mitjana mensual de maig de 423,78 ppm, també un augment de 3,0 ppm sobre la mitjana de maig de 2022.

Els nivells de diòxid de carboni ara són més d'un 50 % més alts que abans de l'inici de l'era industrial.

"Cada any veiem augmentar els nivells de diòxid de carboni a la nostra atmosfera com a resultat directe de l'activitat humana", va dir en un comunicat l'administrador de la NOAA, Rick Spinrad. "Cada any, veiem els impactes del canvi climàtic a les onades de calor, les sequeres, les inundacions, els incendis forestals i les tempestes que ocorren al nostre voltant. Si bé haurem d'adaptar-nos als impactes climàtics que no podem evitar, hem de fer tot el possible per reduir la contaminació per carboni i salvaguardar aquest planeta i la vida que en diu llar”.

La contaminació per diòxid de carboni es genera per la crema de combustibles fòssils per al transport i la generació delectricitat, per la fabricació de ciment, la desforestació, lagricultura i moltes altres pràctiques. Igual que altres gasos d'efecte hivernacle, el CO2 atrapa la calor que irradia la superfície del planeta que, altrament, escaparia a l'espai, amplificant els fenòmens meteorològics extrems, com ara onades de calor, sequeres i incendis forestals, així com precipitacions i inundacions.

L'augment dels nivells de CO2 també representa una amenaça per als oceans del món, que absorbeixen tant el gas CO2 com l'excés de calor de l'atmosfera. Els impactes inclouen l'augment de les temperatures de la superfície i el subsòl dels oceans i l'alteració dels ecosistemes marins, l'augment del nivell del mar i l'acidificació dels oceans, cosa que canvia la química de l'aigua de mar, cosa que duu a una disminució de l'oxigen dissolt i interfereix amb el creixement d'alguns organismes marins.

Aquest any, els mesuraments de la NOAA es van obtenir d'un lloc de mostreig temporal al cim del volcà Mauna Kea proper, que es va establir després que els fluxos de lava tallessin l'accés a l'observatori de Mauna Loa el novembre de 2022. Els mesuraments de maig de Scripps es van prendre a Mauna Loa, després que el personal de la NOAA va realimentar un instrument Scripps amb un sistema solar i de bateria al març.

Les dades de Mauna Loa , juntament amb els mesuraments de les estacions de mostreig a tot el món, són incorporades pel Laboratori de Monitorització Global de la NOAA a la Xarxa de Referència de Gasos d'Efecte Hivernacle Global, un conjunt de dades de recerca fonamental per a científics climàtics internacionals i un punt de referència per als formuladors de polítiques que intenten abordar les causes i els impactes del canvi climàtic.

Àmpliament considerat el principal lloc de mostreig mundial per monitoritzar el CO2 atmosfèric, les operacions de l'observatori Scripps i de la NOAA es van suspendre abruptament el 29 de novembre del 2022 quan els fluxos de lava de l'erupció del volcà Mauna Loa van enterrar més d'una milla de la carretera d'accés i van destruir les línies de transmissió que subministren energia al campus de l'observatori.

Després d'una interrupció de 10 dies, la NOAA va reiniciar les observacions de gasos amb efecte d'hivernacle el 8 de desembre des d'una instal·lació temporal d'instruments a la coberta de l'observatori de la Universitat de Hawaii, ubicat a prop del cim del volcà Mauna Kea. Scripps va iniciar el mostreig d'aire a Mauna Kea el 14 de desembre de 2022 i va reprendre el mostreig a Mauna Loa el 9 de març, mantenint les seves observacions a Mauna Kea.

Scripps va obtenir mostres diàries contínues tant de Mauna Loa com de Mauna Kea durant el maig, el mes en què els nivells de CO2 a l'hemisferi nord arriben als nivells màxims de l'any. Scripps va registrar una lectura de CO2 del maig de Mauna Kea de 423,83 ppm, que és molt a prop de la lectura de 423,78 ppm de l'observatori de Mauna Loa.

L'observatori de Mauna Loa està situat a una alçada de 3.395 metres sobre el nivell del mar, mentre que el lloc de mostreig de Mauna Kea és una mica més alt, a una alçada de 4.145 metres. Els científics poden prendre mostres de l'aire sense que la influència de la contaminació local o la vegetació el pertorbin, i produir mesuraments que representen l'estat mitjà de l'atmosfera a l'hemisferi nord des dels dos llocs.