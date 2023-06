Presa de Jersen / @EP

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha responsabilitzat les tropes russes de destruir amb explosius la presa de Nova Kajovka, a la regió de Xerson , i ha advertit que unes 80 localitats ja estan "sota l'aigua" pel qual ha descrit com "el desastre mediambiental més gran provocat per Europa en dècades".

Zelenski ha participat de forma telemàtica en una reunió de líders dels països d'Europa de l'Est, davant dels quals ha tornat a assenyalar els "terroristes russos" de la destrucció d'una planta que feia més d'un any que les forces lleials a Moscou controlaven .

"És físicament impossible volar-la així des de l'exterior, mitjançant bombardejos. Es van col·locar mines", ha dit el mandatari ucraïnès, que ha descartat també la hipòtesi de l'accident o la negligència. "Va ser una explosió deliberada. Sabien exactament el que estaven fent", ha recalcat.

Unes 100.000 persones vivien a la zona en risc abans de la invasió russa i Zelenski tem que "desenes de milers" estiguin ara en perill. El Govern ha iniciat tasques d'evacuació davant les "conseqüències inicials" d'aquest incident.

Les reserves d'aigua suposaven també una font vital per al subministrament d'aigua potable, així com per a la producció agrícola i ramaderes, i també se sumarien les conseqüències d'índole mediambiental. Kíev ja ha confirmat l'abocament de 150 tones d'oli de motor.

"Rússia ha detonat una bomba de destrucció mediambiental massiva. És un veritable ecocidi", ha proclamat Zelenski, que veu en la derrota final de les forces russes "la contribució més significativa" que es pot fer per a la seguretat no només de la regió sinó de "tothom".

En aquest sentit, el mandatari ucraïnès ha agraït el suport polític i ha advocat per continuar aprofundint el militar, amb un escut antimíssils i una nova coalició que permeti a Ucraïna disposar de caces moderns.

Per a Zelenski, és moment de demostrar que "no hi ha debilitat a Europa", per la qual cosa espera algun tipus de gest pràctic a la cimera de líders de l'OTAN que se celebrarà al juliol a Lituània, per exemple amb una invitació d'adhesió i garanties clares en matèria de seguretat