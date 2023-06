Pluja / @EP

La depressió Óscar ha arribat a Madeira, on ha deixat múltiples inundacions i la cancel·lació de més de 60 vols. Segons un comunicat emès per la Protecció Civil de la regió, durant la nit s'han registrat 71 incidents relacionats amb les pluges intenses i els forts vents. Aquests incidents han requerit la mobilització de 72 mitjans i 178 persones per fer front a les inundacions, els petits lliscaments de terra i la caiguda d'arbres.

Segons el mitjà local Madeira Island, les precipitacions acumulades les últimes 24 hores a Areeiro ja superen les 590 litres per hora. Aquesta quantitat de precipitacions ha deixat imatges com les següents: