Una mare australiana que va ser condemnada per matar els seus quatre bebès va ser indultada després de 20 anys a la presó.

El fiscal general de Nova Gal·les del Sud, Michael Daley, va dir que a Kathleen Folbigg se li havia atorgat un "indult incondicional" i que seria alliberada de la presó "sense demora" a causa de les troballes preliminars d'una revisió de la seva condemna que havia trobat "dutes raonable" pel que fa a la seva culpabilitat per les quatre morts.

Nadons - UNSPLASH

“Hi ha un dubte raonable pel que fa a la culpabilitat de la Sra. Folbigg per l'homicidi involuntari del seu fill Caleb, la imposició de greus danys corporals al seu fill Patrick i l'assassinat dels seus fills Patrick, Sarah i Laura”, va dir Daley a la conferència de premsa. “He arribat a la conclusió que hi ha un dubte raonable sobre la culpabilitat de la Sra. Folbigg per aquests delictes”, va concloure Daley.

Folbigg va ser indultada sobre la base de nova evidència científica que els seus quatre fills van morir per causes naturals, segons ABC News.

La revisió va ser realitzada per l'expresident del Tribunal Suprem de Nova Gal·les del Sud, Thomas Bathurst.

Folbigg, que ara té 55 anys, va ser declarada culpable el 2003 d'asfixiar els seus fills, Caleb, Patrick, Sarah i Laura, cadascun abans del segon aniversari. Segons els informes, els va trobar, un darrere l'altre, sense vida als seus bressols.

Va ser sentenciada a 40 anys de presó per assassinat i homicidi involuntari amb un període sense llibertat condicional de 30 anys, que es va reduir a 25 anys després d'una apel·lació.



Els quatre nens van morir per separat entre el 1989 i el 1999. Tenien entre 19 dies i 19 mesos d'edat.

"Ha estat una prova terrible per a tots els involucrats i espero que les nostres accions d'avui puguin posar fi a aquest assumpte de fa 20 anys", va dir Daley.

Va afegir que Craig Folbigg, qui és el pare dels nadons, també havia estat informat sobre la decisió. “Estic pensant en ell avui també. Serà un dia difícil per a ell”, va dir.

Daley va confirmar que el Centre Correccional de Clarence, on Folbigg complia la seva condemna, va rebre instruccions de "cuidar-la" després de la decisió.

“Crec que tots ens hem de posar al lloc de la Sra. Folbigg i deixar que ara tingui l'espai que necessita per continuar amb la seva vida i no assetjar-la ni perseguir-la de cap manera”, va dir. “Això ha estat una prova de 20 anys per a ella i si encara no n'ha sortit, ho farà aviat i li desitgem el millor per a la resta de la seva vida”. Posteriorment, Folbigg va ser alliberada del Centre Correccional de Clarence.

Durant la conferència de premsa, Daley també va confirmar que les condemnes de Folbigg no havien estat anul·lades. "L'únic organisme que ho pot fer és el Tribunal d'Apel·lació Penal", va dir. "L'efecte d'un indult és que ella no haurà de complir la resta de la condemna", va explicar.



El 2021, un grup de 90 científics va presentar una petició per indultar Folbigg pel que anomenen "un error judicial".

"No hi ha evidència mèdica" per recolzar el cas de la fiscalia que Folbigg va asfixiar cadascun dels nens, van argumentar els científics. En canvi, el grup va dir que creu que els bebès podien haver mort per causes genètiques.

El 2018, els genetistes van descobrir que tant Sarah com Laura tenien una mutació genètica al gen CALM2, que pot causar la mort sobtada en nadons i nens , segons la petició.

Els científics encara estan treballant per determinar si hi ha forts vincles genètics amb les morts dels nens, va dir el genetista pediàtric Jozef Gecz a Associated Press en aquell moment.

Una autòpsia realitzada al moment de la mort va mostrar que Patrick, que va morir als 8 mesos, patia d'epilèpsia. La seva mort es va atribuir a l'obstrucció de les vies respiratòries a causa d'una convulsió i una infecció.

La mort de Caleb als 19 dies d'edat es va informar com a síndrome de mort sobtada del lactant.

A la petició, els científics van argumentar que la condemna de Folbigg es basa en part en la teoria desacreditada anomenada "Llei de Meadow", que suposa que la probabilitat que més de dos nens d'una família morin per causes genètiques és tan improbable que deu haver un joc brut involucrat.

Tot i això, Gecz, que treballa amb nens que pateixen discapacitats rares i fatals i va ser un dels 90 experts que van signar la petició, va explicar que aquesta ja no és una teoria recolzada científicament.