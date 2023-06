Ovnis / Arxiu

David Grusch, exfuncionari d'intel·ligència que va liderar l'anàlisi de fenòmens anòmals inexplicables (UAP, per les sigles en anglès) en una agència del Departament de Defensa dels Estats Units, ha afirmat que el país posseeix naus d'origen no humà , i és per això que ha sol·licitat al país que es divulguin les proves dels albiraments. Segons ell, el govern posseeix vehicles extraterrestres "intactes i parcialment intactes".

Grusch afirma que la informació sobre aquests vehicles està sent retinguda il·legalment del Congrés. A més, Grusch va afirmar que va patir represàlies per part de funcionaris governamentals després de lliurar la informació classificada. Després d'una carrera de 14 anys a la intel·ligència nord-americana, Grusch va deixar el càrrec a l'abril.

Jonathan Grey, un funcionari d'intel·ligència actual al Centre Nacional d'Intel·ligència Aèria i Espacial (Nasic) dels Estats Units, va confirmar l'existència de "materials exòtics" a The Debrief i va afegir: "No estem sols". Aquestes declaracions arriben després de l'augment d'albiraments i informes creïbles que han generat un interès renovat en les naus extraterrestres i possibles visites en els últims anys.

El 2021, el Pentàgon va publicar un informe sobre els Fenòmens Aeris No Identificats (UAP, per les sigles en anglès) que va documentar més de 140 casos de trobades amb UAP que no tenien una explicació clara. Grusch, per la seva banda, va afirmar que el govern dels Estats Units i els contractistes de defensa han estat recuperant fragments de naus no humanes i, en alguns casos, naus completes durant dècades. El material d'aquestes naus és "d'origen exòtic", cosa que es tradueix en "intel·ligència no humana, ja sigui extraterrestre o d'origen desconegut".

Nick Pope, que va passar els primers anys de la dècada de 1990 investigant OVNIs per al Ministeri de Defensa britànic (MoD), va considerar també que el relat de Grusch i Grey sobre els materials extraterrestres era "summament significatiu". “Una cosa és tenir històries als blocs de conspiració, però això ho porta al següent nivell, amb informació privilegiada genuïna apareixent”, va dir Pope, i va afegir que “quan aquestes persones presenten aquestes denúncies formals, ho fan en l'entesa que si han fet una declaració falsa sabent, estan subjectes a una multa considerable i/o presó”.

A l'article de The Debrief , Grusch no esmenta haver vist personalment vehicles extraterrestres ni revela la ubicació on podrien estar emmagatzemats.

El juny del 2021, un informe de l'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional va revelar que entre el 2004 i el 2021 hi va haver 144 trobades documentades entre pilots militars i UAP, dels quals 80 van ser captats per múltiples sensors. Només una de les 144 trobades va poder ser explicada amb "alta confiança", i va resultar ser un globus gran desinflat.

A causa del creixent interès del públic i d'alguns senadors nord-americans, el Pentàgon va establir l'Oficina de Resolució d'Anomalies de Tots els Dominis el juliol del 2022. Aquesta oficina té la responsabilitat de rastrejar i analitzar els UAP.

El desembre de l'any passat, l'oficina va informar que havia rebut "diversos centenars" d'informes nous , però fins ara no havia trobat evidència de vida extraterrestre.



Pope va dir que al seu treball de recerca d'OVNIs per al Ministeri de Defensa no havia vist proves contundents materials no humans. "Alguns dels nostres casos van ser intrigants, però no teníem una nau espacial en un hangar enlloc. I si ho vam fer, no m'ho van dir", explicava.

Tot i així, va dir Pope, les afirmacions de Grusch han de veure's com a part d'un flux creixent d'informació, i amb sort revelacions, sobre ovnis. "És part d'un trencaclosques més ampli. I crec que, suposant que tot això sigui cert, ens acosta més que mai al mateix cor de tot això", sentenciabal.