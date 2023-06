Almenys 15 persones han mort aquest dijous a causa d'una explosió registrada en una mesquita que acollia els actes pel funeral del vicegovernador de la província afganesa de Badajshan, Nisar Ahmad Ahmadi, mort aquesta setmana en un atemptat amb cotxe bomba per part d' Estat Islàmic .

Combatents afganesos antitalibans patrullen al districte d'Anaba, província de Panjshir, Afganistan, l'1 de setembre de 2021.



Fonts mèdiques de l'Hospital Provincial de Badajshán han indicat en declaracions a la cadena de televisió afganesa Tolo TV que fins ara han arribat al centre 15 víctimes mortals i 50 ferits . Entre les víctimes mortals figura un antic cap de la Policia de la província de Baghlan identificat com a Safiulà Samim.



Hores abans, el cap del Departament d'Informació i Cultura de Badajshan (nord-est), Mazudín Ahmadi, havia confirmat l'explosió, que ha tingut lloc a la mesquita Nabaui, situada a la capital provincial, Faizabad, sense donar-ne més detalls. Fonts citades per la cadena de televisió Ariana van indicar que Samim hauria estat l?objectiu de l?atac, sense que fins ara hi hagi reclamació de l?autoria.



Per part seva, el cap d'Estat Major de les Forces Armades afganeses, Qari Fasihudín Fitrat, ha recalcat que les forces de seguretat treballaran per capturar els responsables de la mort d'Ahmadi, tal com ha informat Ariana.



"La gent que vol causar el martiri dels nostres líders, erudits i compatriotes a canvi de diners nord-americans amb aquests fets no aconseguirà els seus objectius sinistres", ha manifestat, abans de posar èmfasi que "la voluntat dels mujahidí no es veurà debilitada" .



Estat Islàmic Província de Jorasan (ISKP) va reclamar en un comunicat l'autoria de l'atemptat que es va saldar amb la mort d'Ahmadi, a qui va descriure com "un alt càrrec dels apòstates talibans". "Amb la gràcia de Déu totpoderós, els soldats del califat van poder aparcar i activar un cotxe bomba al pas d'un vehicle que traslladava el vicegovernador de Badajshan de la milícia talibana", va dir el grup gihadista.



ISKP ha reivindicat nombrosos atemptats a l'Afganistan des que els talibans fessin el poder l'agost del 2021 després de la fugida del país del llavors president afganès, Ashraf Ghani, davant el seu avenç militar cap a la capital, Kabul.



Els atacs de la filial del grup gihadista a l'Afganistan --que considera els talibans uns traïdors a l'ortodòxia de la xaria o llei islàmica i defensa una interpretació molt més dura-- han desencadenat una onada d'operacions de seguretat per part de les noves autoritats afganeses per intentar contenir la inseguretat.