Almenys sis persones han resultat ferides, entre elles quatre nens, per un apunyalament múltiple perpetrat aquest dijous en un parc de la localitat francesa d' Annecy , al sud-est del país, segons fonts policials que han confirmat també la detenció del principal sospitós, de origen sirià.

Policia a França, recurs - UNSPLASH

L'atac ha tingut lloc cap a les 9.45 hores, en un parc situat al costat del llac i freqüentat per turistes. Un testimoni ha explicat a la cadena BFMTV com l'agressor va començar a cridar abans d'acostar-se a una zona on hi havia cotxes de nadó ia apunyalar tant nens petits com adults.



Els menors agredits tenien entre dos i tres anys i, segons les fonts citades per Franceinfo, almenys tres de les víctimes es troben en estat greu . Dues de les víctimes més greus han estat identificades com a germans, mentre que els altres dos nens ferits tenen nacionalitat alemanya i britànica.



El sospitós ha estat identificat com un sol·licitant d'asil d'origen sirià de 31 anys. A les autoritats gal·les no els consta que tingui antecedents, al marge que va presentar la petició d'asil el novembre del 2022, al·legant que era un cristià perseguit, i que aquest mateix any Suècia li va concedir l'estatus de refugiat.



Les autoritats encara no han aclarit els motius, però de moment sembla descartada la hipòtesi del terrorisme. La fiscal de la zona ha confirmat l'obertura d'una investigació per assassinat, ja que no hi ha cap mòbil terrorista aparent en aquest crim múltiple.



El president de França, Emmanuel Macron, ha condemnat l'atac, "d'una vilesa absoluta", i ha proclamat que "el país està impactat", en un missatge publicat a Twitter i amb què ha volgut traslladar a les víctimes la seva solidaritat i la de tot el Govern.



El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, i la primera ministra, Elisabeth Borne, han lamentat ha lamentat igualment l'atac, tot destacant així mateix la ràpida intervenció de les forces de seguretat. "Estem horroritzats per aquest atac odiós, inqualificable", ha sentenciat Borne des del lloc dels fets, on ha viatjat d'urgència.



El succés ha generat missatges de condol de tota la classe política gal·la --l'Assemblea Nacional ha guardat un minut de silenci-- i també fora de França. El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha recriminat a l'autor dels apunyanaments la seva "covardia absoluta", que "ens ha impactat a tothom".



El Regne Unit, per part seva, ha ofert assistència consular després de constatar la nacionalitat britànica d'una de les víctimes. Per al primer ministre, Rishi Sunak, es tracta d'"un acte realment covard"; un missatge de solidaritat expressat també pel cap de la diplomàcia del Regne Unit, James Cleverly, en brindar ajuda a la família britànica afectada.