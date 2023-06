Saskatoon, SK, Canadà: El Delta Hotels Bessborough és fotografiat a través de l'espès fum dels incendis forestals que cremen a les praderies, a Saskatoon, Sask., el dissabte 20 de maig de 2023.

El fum dels incendis que afecta diverses zones del Canadà ha arribat aquesta setmana a Noruega i "és probable que el núvol de fum arribi a altres països més al sud d'Europa els propers dies", segons l'Institut Noruec de Recerca Climàtica i Mediambiental (NILU).



Aquest divendres diverses persones han alertat d'olor de fum i paisatges boirosos a la costa oest de Noruega, segons han informat fonts del NILU. Des d'aquest organisme han sostingut que això és difícil de confirmar, però han assegurat que les concentracions de fum al sud de Noruega han augmentat.



Tot i això, els nivells de fum són baixos i la seva densitat és feble, per la qual cosa no hi ha probabilitat de cap efecte advers per a la salut de la població , tal com ha explicat l'institut.



"Quan el fum arriba a Europa, el nombre de partícules és molt més baix", ha indicat l'investigador del NILU Nikolaos Evangeliou. "Això significa que possiblement puguem veure el fum com una boirina tènue, i potser notar-ne l'olor, però la quantitat de partícules és tan baixa que no hauria de causar cap perill per a la salut", ha afegit Evangeliou.