Almenys 17 alumnes d'una escola primària de Bosavi, Hela, han estat segrestades per un grup d'homes armats a l'interior de Papua Nova Guinea, en un incident que ha provocat, a més, el saqueig dels seus habitatges.



Els segrestadors, que han anat casa per casa raptant les menors, han demanat un rescat de 40.000 quines (uns 10.000 euros) i deu porcs a canvi de l'alliberament de les nenes, segons informacions del diari papú 'The National'.



Un testimoni ha indicat al diari que els homes armats, que formaven un grup d'unes 40 persones, van irrompre també a l'escola, on van destrossar les aules amb matxets.



"Són delinqüents que ho fan pel seu propi interès i no per enfrontaments tribals o ètnics", ha dit sota condició d'anonimat. Per part seva, les autoritats locals han indicat que els presumptes segrestadors ja es van veure implicats anteriorment en altres actes similars.



El governador de la província de Hela, Philip Undialu, ha lamentat que aquests incidents són comuns a la zona de la muntanya Bosavi, on preval el contraban d'armes i altres activitats delictives.