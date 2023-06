Sibèria - UNSPLASH

S'han registrat diversos rècords de calor a Sibèria, amb temperatures superant els 37,7ºC, segons reporta CNN. Tot i ser només a principis de juny, la calor extrema avança cap a latituds inusualment altes del territori.

Dissabte passat, les temperatures van assolir els 37,9 graus centígrads a Jalturovosk, el dia més calorós de la seva història, segons el climatòleg Maximiliano Herrera, que rastreja les temperatures extremes a tot el món.

Dimecres es van batre diversos rècords, fins i tot a Baevo, que va arribar als 39,6 graus centígrads, i Barnaul, que va arribar als 38,5ºC.

Algunes d'aquestes estacions tenen entre cinc i set dècades de registres de temperatura: “Així que podem dir que és realment excepcional”, va dir Herrera a CNN. És la "pitjor onada de calor de la història" de la regió, va publicar a Twitter dimecres.

I sembla que la situació pot empitjorar: “Els rècords continuen caient avui amb temperatures novament al voltant de 40 graus centígrads”, va explicar Herrera dijous.

Segons l'expert, aquesta onada de calor hauria estat "gairebé impossible" sense el canvi climàtic causat per l'home.

Sibèria tendeix a experimentar grans fluctuacions de temperatura mensuals i anuals, però les darreres dècades s'ha observat una forta tendència a l'escalfament.

"Sibèria és una de les regions d'escalfament més ràpid del planeta, amb extrems càlids que augmenten en intensitat" , va dir a CNN Omar Baddour, cap de serveis de polítiques i monitorització climàtica de l'Organització Meteorològica Mundial.

La regió “ha vist algunes onades de calor molt intenses”, va dir Samantha Burgess, subdirectora del Servei de Canvi Climàtic Copernicus de la Unió Europea. "Aquestes onades de calor tenen implicacions importants per a les persones i la natura i seguiran passant amb més freqüència a no ser que reduïm ràpidament les emissions de gasos d'efecte hivernacle", va afegir.

I no és només Sibèria la que ha vist una calor rècord aquesta setmana. Les altes temperatures també estan estenent-se per Àsia Central. A principis d'abril, Turkmenistan va registrar temperatures de 42 graus centígrads, que va ser “un rècord mundial per a aquesta latitud”, va dir Herrera.

Dimecres es van registrar temperatures de més de 45 graus Celsius a la Xina, 43 graus Celsius a Uzbekistan i 41 graus Celsius al Kazakhstan.

És “una onada de calor històrica que està reescrivint la història climàtica mundial” , va dir Herrera a Twitter.