Aquesta notícia porta una gran alegria al país, encara que cal recordar que al maig es va anunciar erròniament la seva troballa i va generar confusió. | @petrogustavo

El mandatari colombià, Gustavo Petro, ha informat divendres a la nit a dissabte que els quatre nens indígenes que s'havien extraviat a la selva amazònica de Colòmbia fa 40 dies després d'un accident d'avioneta, han estat localitzats amb vida. Cal recordar que al maig, Petro va anunciar erròniament que els nens havien estat trobats amb vida després de caure en un engany a les xarxes socials.

"Una gran alegria per a tot el país! Han estat trobats amb vida els 4 nens que estaven desapareguts fa 40 dies a la selva colombiana", ha anunciat Petro, exguerriller, que també ha compartit una fotografia dels militars i indígenes que hi van participar en l'operació de recerca dels germans de 13, 9, 4 i 1 any, desapareguts l'1 de maig passat.

"Les comunitats indígenes i les Forces Militars han localitzat els nens després de 40 dies. Estaven sols. Han demostrat un exemple de supervivència excepcional que quedarà a la història. Aquests nens són avui els nens de la pau", ha explicat el president en una conferència de premsa difosa per la Presidència de Colòmbia al compte de Twitter, en tornar al país després de la visita a Cuba per negociar un alto el foc amb l'ELN.

A més, ha afegit que es verificarà l'estat de salut dels quatre menors i que seguiran les indicacions mèdiques, ja que és probable que la seva salut s'hagi vist afectada per la manca d'alimentació adequada durant la seva estada a la selva.

El ministre de Defensa Nacional de Colòmbia, Iván Velásquez Gómez, ha anunciat que els nens "han estat estabilitzats per l'equip mèdic de combat i seran traslladats a l'hospital militar demà".

LA CERCA

Fa un mes, l'Exèrcit va despertar l'esperança en trobar una empremta que es creu pertany a Lesly, la més gran dels germans que sobreviuen a la selva amazònica. Des d'aleshores, les autoritats han estat cauteloses a la difusió d'informació després de l'anunci erroni del president Petro. Les quadrilles de cerca, juntament amb gossos entrenats, han reduït la zona de cerca a uns 20 quilòmetres quadrats, gràcies a noves troballes que van permetre acotar l'àrea.

Fins ara, el gos de rescat Wilson no ha estat trobat amb els nens, cosa que ha portat a una mobilització a les xarxes socials per sol·licitar al president que continuï amb la recerca.