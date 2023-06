El president de Rússia, Vladimir Putin , ha expressat aquest dilluns els seus condols per la mort de l'exprimer ministre d'Itàlia Silvio Berlusconi , recordant no només la seva rellevància política sinó també la proximitat entre tots dos, fins al punt de considerar-ho "un veritable amic".

Vladimir Putin amb Silvio Berlusconi @ep



Per a Putin, Berlusconi era un "patriota" vinculat "als esdeveniments més importants de la història

recent d'Itàlia". En aquest sentit, ha lloat el seu paper en el desenvolupament econòmic i social del seu país, així perquè Itàlia guanyés pes a l'escenari mundial.



"A Rússia, Silvio Berlusconi serà recordat com un defensor (...) de l'enfortiment de les relacions amistoses entre els nostres països" , ha destacat Putin al seu telegrama de condols, remès al president d'Itàlia, Sergio Mattarella, i difós pel Kremlin .



Putin també ha recordat el seu amic en una entrevista amb la cadena Rossiya-24 en què ha descrit el polític conservador italià com "una persona poc comuna en política", ja que era "molt sincer".



"Tenia un privilegi que els polítics del seu calat no tenen, el privilegi de dir què pensava", ha emfatitzat, segons l'agència TASS.



Berlusconi no ha amagat mai la seva amistat amb Putin, amb qui va arribar a visitar la península de Crimea quan ja estava sota domini rus. Ni tan sols després de l'ofensiva militar a gran escala llançada sobre Ucraïna el febrer del 2022, amb declaracions polèmiques en què fins i tot arribava a justificar l'ordre donada per Putin.



Les posicions prorruses de l'exprimer ministre italià han obligat fins i tot l'actual Govern, del qual Forza Italia també en forma part, a matisar en públic la posició oficial en relació al conflicte ia deixar clar el suport a Ucraïna.



"La seva mort és una pèrdua irreparable i un gran dolor", ha declarat al seu missatge el president rus. Segons la seva opinió, la mort de Berlusconi "és una gran pèrdua no només per a Itàlia, sinó també per a la política mundial".



Els condols han arribat també del primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, assenyalat igualment a l'últim any per les seves aliances amb Moscou. Segons Orbán, "se n'ha anat un gran lluitat", com ha reflectit a Twitter al costat de la imatge d'una salutació en què figura un missatge en italià: "Descansa en pau, amic meu".



Per part seva, la política ultradretana francesa Marine Le Pen ha lamentat a Twitter la mort d'"un personatge atípic" que "ha marcat innegablement la vida política italiana" durant les últimes dècades.