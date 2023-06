Ambulància al Pakistan - Recurs EP

Almenys nou persones han mort i prop de 20 han resultat ferides després de caure per un barranc un autobús a la zona de la regió del Caixmir controlada pel Pakistan, segons han confirmat les autoritats.



La policia de la regió d'Azad Jammu i el Caixmir ha indicat que el vehicle cobria la ruta des de Nairiyan i Gujranwala i ha afegit que els ocupants del vehicle havien acudit a la primera ciutat per a una festivitat, segons ha recollit el diari pakistanès 'Dawn'.



El superintendent de la policia Kotli Riad Mughal ha apuntat a "una negligència per part del conductor, que desconeixia la zona" com a causa de l'accident, que ha tingut lloc als voltants de la localitat de Jarai.



"Les marcades de derrap de les rodes suggereixen que el vehicle va quedar fora del control del conductor abans de caure pel barranc", ha dit, abans d'afegir que el conductor havia sobreviscut i fugit del lloc, i per això hi ha una ordre d'arrest contra ell.