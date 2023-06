Una embarcació turística amb 36 persones a bord ha bolcat aquest dilluns a prop de les cascades del Niàgara, concretament al canal d'Erie, una via artificial que comunica el llac Erie amb el riu Hudson i l'oceà Atlàntic. Tots els passatgers han estat rescatats.

Cascades del Niàgara @UNSPLASH



"La Policia i els Bombers de Lockport i diversos organismes més estan treballant per ajudar les persones que estaven en un vaixell que ha bolcat en un tour per les coves de Lockport", ha indicat la Policia de Lockport en un comunicat.



"El personal treballa perquè totes les persones estiguin fora de perill lluny de la zona. L'incident continua obert" , ha afegit. De moment es desconeixen les causes de la bolcada.



Una empresa publicita aquest tour com "el viatge subterrani més llarg dels Estats Units" en què els passatgers gaudeixen d'un passeig "tranquil" mentre "l'embarcació llisca per les aigües estàtiques il·luminades només per llums elèctriques col·locades esporàdicament". La cova manté una temperatura de 12 ºC tot l'any.