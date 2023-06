Al voltant de 40 civils han mort en un atac perpetrat aquest dilluns a la matinada per presumptes membres del grup armat Cooperativa per al Desenvolupament del Congo (CODECO) contra un campament de desplaçats situat a la província d'Ituri, a l'est de la República Democràtica del Congo (RDC) .



RDC - EP

El cap de la comunitat de Baheme Badjere, Jean-Richard Deddha Kondo, ha assenyalat que 41 persones van ser assassinades a cops de matxet i amb armes de foc , abans d'afegir que set persones han resultat ferides i nombroses vivendes han estat incendiades.



"És el balanç provisional de l'atac d'aquest matí", ha manifestat en declaracions concedides al portal congolès de notícies 7sud7, abans d'afegir que un grup de militars desplegats a uns quatre quilòmetres del lloc s'han traslladat al campament per "limitar els danys" .



Alhora, ha especificat que la majoria dels desplaçats que eren al campament han fugit cap a la localitat de Bule, situada a tres quilòmetres de distància. CODECO va pactar fa deu dies posar fi a les hostilitats en el marc d'un diàleg en què van participar diversos grups armats actius a l'est de RDC.



El grup armat CODECO està integrat predominantment per membres de la comunitat lendu, després de l'augment dels assalts des del juny del 2019 i els enfrontaments intercomunitaris entre els lendu i els hema a Ituri.



Després de conèixer-se la notícia, l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha mostrat el seu pesar pel que considera és "una sèrie de cruels atacs contra persones desplaçades per la força a la República Democràtica del Congo" a mans de "grups armats" no estatals".



"ACNUR deplora en els termes més enèrgics aquests atroços atacs contra poblacions civils vulnerables", ha manifestat el director de l'Oficina Regional d'ACNUR per a l'Àfrica Meridional, Valentin Tapsoba, que ha apel·lat a fer "esforços col·lectius per pacificar el conflicte".



Així doncs, tot i "la volàtil situació de seguretat", ACNUR i els seus socis han reiterat el seu compromís a "brindar assistència vital i protecció a les poblacions afectades". "S'estan fent activitats de resposta per abordar les necessitats immediates de les persones desplaçades", ha dit l'organització.



Finalment, ACNUR ha incidit que aquest "ressorgiment de la violència" a la regió és "profundament preocupant" i posa de manifest la necessitat de dur a terme esforços continuats per abordar les causes del conflicte i "promoure una pau i una estabilitat duradores" .



VUIT DECAPITATS PER LES ADF



D'altra banda, almenys vuit persones van ser decapitades en un atac perpetrat diumenge per suposats membres de les Forces Democràtiques Aliades (ADF), vinculades al grup gihadista Estat Islàmic, en un atac a la ciutat de Kasindi, situada a Kivu Nord, a prop de la frontera amb uganda.



Testimonis citats pel portal congolès de notícies Actualité han indicat que "els rebels van forçar les víctimes a sortir de les seves vivendes i les van executar a cops de matxet, destralades i cops de martell". "La majoria de les víctimes han estat degollades", han indicat.



Les ADF, un grup ugandès creat a la dècada dels noranta especialment actiu a l'est de RDC i acusat de la matança de centenars de civils en aquesta zona del país, va patir una escissió el 2019 després que el seu líder jurés lleialtat al grup gihadista Estat Islàmic a Àfrica Central (ISCA), sota la bandera del qual actua des de llavors.