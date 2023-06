Donald Trump @ep

Els múltiples fronts judicials que té oberts l'expresident de Donald Trump no suposen una trava legal de cara a les seves aspiracions per tornar a la Casa Blanca, ja que la Constitució nord-americana no contempla límits per a candidats en cas que siguin imputats o fins i tot es trobin a presó.



Trump va rebre la setmana passada la que ja és la seva segona bateria de càrrecs, en aquesta ocasió federals, per emmagatzemar a la seva mansió de Florida informació classificada. El magnat ja havia estat imputat a finals de març pel suborn entregat a una exactriu en vigílies de les eleccions del 2016 a canvi que guardés silenci sobre un suposat 'affaire'.



La Constitució no marca l'absència d'antecedents penals entre els pocs criteris establerts per ser president, ja que únicament estipula que el candidat ha de ser ciutadà per naixement, més gran de 35 anys i haver viscut almenys 14 als Estats Units. La Vint-i-dosena Esmena sí que assenyala que no pot ser president qui hagi cobert ja dos mandats.



I hi ha poc marge per afegir nous requisits, com assenyalen experts constitucionals a la cadena BC News, al recordar que ja hi ha sentències del Tribunal Suprem que estipulen que el Congrés no pot afegir nous requisits per ocupar el càrrec polític més important del país nord-americà.



Tècnicament, Trump podria ser candidat fins i tot des de la presó, una circumstància que no serà inèdita. Durant les eleccions presidencials de 1920, Eugene Debs, candidat pel Partit Socialista, estava empresonat per haver-se oposat a la Primera Guerra Mundial i va obtenir el 3 per cent de els vots.



Així, una hipotètica condemna o l'adopció de mesures cautelars contra Trump, preferit ara com ara a les primàries del Partit Republicà, només limitarien la seva capacitat de fer campanya o fins i tot de votar-se a si mateix, ja que el dret al vot està restringit per a persones condemnades per delictes greus o complint condemnes --varien en funció de l'estat--.



El magnat ja ha deixat clar que no té previst retirar-se de la carrera encara a les planes davant del que segueix considerant com una "caça de bruixes" per part dels seus rivals polítics, malgrat que els delictes que se li imputen pels documents emmagatzemats poden suposar una condemna de fins a 20 anys de presó.