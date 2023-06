Vaixell de la Guàrdia Costanera de Grècia @ep

El balanç de morts després de l'enfonsament d'una embarcació davant de les costes de Grècia ha augmentat a 78, segons han indicat les autoritats gregues, que han afegit que més un centenar de persones han estat rescatades a la zona, situada a uns 87 quilòmetres de la ciutat de Pylos, a la regió de Peloponès (sud).



Fonts oficials citades pel diari grec 'Ta Nea' han indicat que el vaixell, que hauria iniciat la seva travessia a les costes de Líbia, traslladava més de 500 persones, 104 de les quals ja han estat rescatades. Les operacions continuen al lloc, atès que hi ha desenes de desapareguts, per la qual cosa no es descarta que el balanç de morts pugui augmentar les pròximes hores.



Poc abans, la Guàrdia Costera havia apuntat en un comunicat publicat a la seva pàgina web a l'inici d'"una àmplia operació de cerca i rescat" a la zona sota la coordinació del Centre Unificat de Coordinació de Cerca i Rescat i ha recalcat que les autoritats van ser informades dimarts sobre la presència a la zona d'una embarcació "amb un gran nombre d'estrangers a bord".



En aquest sentit, ha manifestat que l'embarcació ha estat detectada per un avió de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes (Frontex) i dos vaixells que han passat per la zona, "sense que demanés assistència".



"En trucades de telèfon consecutives per part de la Sala d'Operacions al vaixell per donar ajuda es va rebre una resposta negativa. Durant la tarda, un vaixell de la Guàrdia Costera es va acostar a l'embarcació per donar aliments, si bé els estrangers van rebutjar els subministraments i qualsevol altra assistència", ha sostingut.



La Guàrdia Costera ha ressenyat que els ocupants de l'embarcació "van expressar el desig de continuar el viatge cap a Itàlia" , mentre que les autoritats gregues es van mantenir "prop de l'embarcació per a la possible entrega d'ajuda".



"A primera hora del dia d'avui, l'embarcació de pesca ha bolcat i posteriorment s'ha enfonsat, i després immediatament s'ha posat en marxa una àmplia operació de recerca i rescat", ha dit, abans de detallar que hi participen. vaixells i avions.



La presidenta de Grècia, Katerina Sakellaropoulou, es traslladarà les pròximes hores a Kalamata, on seran traslladats els migrants rescatats després de la catàstrofe, segons ha recollit el diari grec 'To Vima'.



Per part seva, l'exprimer ministre grec i ara principal líder de l'oposició a Grècia, Alexis Tsipras, ha parlat de "tragèdia humana" que "captura de la manera més tràgica la desesperació dels sol·licitants d'asil a Europa". "El moment ens demana que posem per davant la humanitat i donem suport als supervivents del naufragi, alhora que estenem tots els esforços per localitzar els desapareguts", ha conclòs en un missatge al seu compte a la xarxa social Facebook.