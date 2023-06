Un moment de lacció de les ambientalistes. Foto: Europa Press

Dos activistes mediambientals han tacat amb pintura vermella un quadre del pintor francès Claude Monet al Museu Nacional d'Estocolm per protestar per la situació sanitària causada per la pèrdua d'aiguamolls a Suècia .

El moviment climàtic Restaurar Aiguamolls (Aterstall Vatmarker en suec), ha informat al seu perfil de Twitter que dos dels seus activistes, després de tacar amb pintura vermella el quadre, s'han enganxat al vidre que protegia la pintura en qüestió, anomenada El jardí de l'artista a Giverny.

"Volen cridar l'atenció sobre el fet que la crisi climàtica també és una crisi sanitària, i que les malalties relacionades amb la calor s'estan convertint en un problema cada vegada més gran", ha explicat la portaveu del moviment, Roxy Farhat, segons ha recollit la cadena de televisió pública sueca SVT .

Farhat ha indicat a més que el quadre està "intacte" i que les dues activistes mediambientals, una infermera i una estudiant d'infermeria, han estat detingudes per la policia sueca, ha recollit el diari suec Dagens Nyheter.

Per part seva, un portaveu del Museu Nacional, Per Hedstrom, ha afirmat que "el patrimoni cultural té un gran valor simbòlic i és inacceptable atacar-lo o destruir-lo, independentment del propòsit". El quadre de Monet és examinat pels conservadors per veure si ha patit danys.