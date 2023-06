Foto: Europa Press

Itàlia va dir el seu últim adéu a Silvio Berlusconi (primer ministre tres vegades i magnat dels mitjans de comunicació i el futbol) amb un simbòlic funeral d'estat celebrat dimecres 14 de juny. L'acte també ha coincidit amb un dia nacional de dol, en memòria d'un polític i empresari que ha marcat l'evolució del país transalpí des de mitjans de la dècada de 1990.

Berlusconi, malalt de leucèmia, va morir dilluns als 86 anys en un hospital de Milà, després de diversos dies ingressat. El seu fèretre reposava des d'aquell mateix dia a la mansió que el magnat tenia a Arcore, des d'on ha partit aquest dimecres per recórrer els 33 quilòmetres que el separaven de la catedral de Milà, aclamat per mostres de suport.

De fet, milers de persones han acudit a la plaça del Duomo, davant de l'emblemàtica catedral milanesa, per donar el seu darrer adéu a Silvio Berlusconi i seguir l'acte des de pantalles gegants. Les seves restes han estat rebudes entre els aplaudiments dels reunits, que han mostrat símbols de record al difunt polític i empresari, amb al·lusions al seu partit, Forza Italia , i també a l'equip de futbol que presidia, l'AC Milan.

Ja dins del temple, les primeres files han estat reservades per als familiars directes i els representants de les principals institucions del país, entre ells el president de la República, Sergio Mattarella, i la primera ministra, Giorgia Meloni, així com antics caps de Govern com Mario Draghi o Paolo Gentiloni, que hi ha anat en representació de la Comissió Europea.

Al sepeli van acudir, a més, representants de governs internacionals, entre ells el ministre d'Exteriors de Turquia, Hakan Fidan, si bé el Kremlin va matisar que Rússia no va rebre cap invitació, dies després que el president rus, Vladímir Putin, s'acomiadés públicament de Berlusconi descrivint-ho com un "veritable amic".

L'arquebisbe de Milà, Mario Delpini, ha presidit la cerimònia, on ha recordat que Berlusconi ha estat "sens dubte" en vida un polític i un empresari, així com una figura pública en termes generals. "Però en aquest moment de comiat i pregària, què podem dir? Era un home, un desig de vida, un desig d'amor, un desig d'alegria. Era un home i ara es troba amb Déu", ha proclamat davant dels presents .

El taüt, acomiadat de nou entre crits i aplaudiments, ha tornat a la seva mansió, com a pas previ al trasllat de les restes a un crematori a la localitat de Valenza. Les cendres seran tornades de nou a Arcore, per ser guardades al mausoleu familiar, segons fonts citades per la RAI .