L?exprimer ministre. Foto: Europa Press

La comissió parlamentària que ha examinat les versions de l' exprimer ministre Boris Johnson sobre les festes organitzades a Downing Street en plena pandèmia ha conclòs que l' antic líder tory va mentir diverses vegades i sabent davant la Cambra dels Comuns.

El Comitè de Privilegis va obrir el juny del 2022 la seva pròpia investigació sobre un escàndol conegut com a Partygate i que ja havia derivat en reprimendes tant de la Policia com d'un informe independent encarregat pel Govern, en virtut del qual va quedar clar que Johnson i el seu equip havien incomplert la normativa vigent.

Aquesta nova auditoria s'ha centrat específicament en les versions oferides per Johnson davant del Parlament, per determinar si va enganyar els diputats, encara que fos inconscientment. La comissió, encapçalada per la laborista Harriet Harman, ha conclòs no només que no va dir la veritat sinó que ho va fer de forma deliberada, cosa que sempre havia negat el mateix Johnson, segons la BBC.

"Va enganyar la Cambra en un assumpte de la màxima importància per a la Cambra i per a la població i ho va fer de forma reiterada", diu el text, en què es detalla fins i tot que aquest nivell de manipulació no té precedents per a un cap de Govern en exercici.

L'informe també planteja que l'antic dirigent conservador sigui apartat de la Cambra dels Comuns durant tres mesos (dos membres del comitè fins i tot van sol·licitar la seva expulsió definitiva), encara que les conclusions arriben ja dies després que l'exprimer ministre dimitís com a diputat, pas que va donar en rebre els primers esborranys. A més, es demana que no pugui accedir en el futur a la seu legislativa, dret que tenen els diputats ja retirats.

"ÉS MENTIDA", RESPON JOHNSON

A la seva sortida, Johnson va carregar durament contra el comitè, titllant-ho de parcial i denunciant que només volia expulsar-lo de la Cambra dels Comuns. Ara, el grup encapçalat per Harman determina que va incórrer en "intimidació" en els seus esforços per defensar-se: "Aquest atac contra un comitè que assenta la seva jurisdicció en una Cambra escollida de manera democràtica equival a un atac contra les institucions democràtiques".

Tot i això, l'ex premier ha insistit en les seves crítiques després de la publicació de l'informe, carregant tant contra el fons com contra la forma del que considera "un tribunal arreglat". "És mentida que enganyés la Cambra", ha afirmat, en un comunicat en què ha apuntat que "ni per un minut" va pensar que se li pogués reprovar la seva conducta basant-se "en els fets", informa Sky News .

En aquest sentit, ha recalcat que "creia" que les festes "eren legals" i ha estès la responsabilitat, assenyalant que "tots" els membres del seu equip pensaven igual. Insisteix fins i tot que posar begudes a disposició dels assistents era "raonablement necessari amb fins laborals", com a gest per als que estaven "lluitant a contrarellotge" contra la pandèmia de COVID-19.

Johnson veu igualment "ridícul" que la comissió pugui considerar que "algunes persones estaven massa espantades per esmentar els seus dubtes als seus superiors". "¿Segur? Estaven Simon Case massa espantat per traslladar-me els seus dubtes? ¿Ho estaven Sue Gray o Rishi Sunak?", ha plantejat, en una al·lusió directa a l'actual llogater de Downing Street.

"Aquest informe és una farsa. Em vaig equivocar al creure en el comitè i en la seva bona fe", ha afirmat Johnson, que en "un dia terrible per als diputats i per a la democràcia". "Correspon a les persones d'aquest país decidir qui s'asseu al Parlament, no a Harriet Harman", ha dit.