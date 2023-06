L' ONU i les ONG dedicades a la infància han donat la veu d'alarma per la possible mort d'uns cent nens al naufragi d'una embarcació amb centenars de migrants i refugiats al sud de Grècia , una "atrocitat" que per al Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) evidencia la necessitat de treballar per evitar tragèdies daquest tipus.

L'Open Arms a Grècia @ep



La poca informació que ha transcendit deriva de les declaracions dels supervivents. Els serveis d'emergència han recuperat amb vida 104 persones i, tot i que mantenen en 78 la xifra oficial de morts, s'estima que a bord viatjaven amuntegades diversos centenars de migrants més, fet que anticipa un dels desastres més mortífers de la història recent.



UNICEF ha reaccionat amb "profunda tristesa i commoció" a les informacions que apunten a la presència de fins a cent nens al celler del vaixell enfonsat. "Podem suposar que molts d'aquests nens deuen haver perdut la vida, ja que fins ara els informes de supervivents són limitats", ha subratllat el coordinador de la resposta a refugiats a Europea, Philippe Cori.



Es tracta de nens que "han fugit del conflicte, la violència i la pobresa", que "probablement han suportat explotació i abús a cada pas del seu viatge". En aquest sentit, l'agència de l'ONU ha advertit fins i tot que "la majoria hauran intentant fer la perillosa travessia sols, a mans de traficants i contrabandistes".



"La mort evitable de tants nens al mar Mediterrani és una atrocitat que perseguirà aquestes costes en els propers anys. Ja n'hi ha prou", ha sentenciat Cori, en tornar a reclamar la creació de rutes segures i legals i el desplegament d'operacions de recerca i rescat que permeti auxiliar les embarcacions en perill.



En la mateixa línia, un assessor de Save the Children, Daniel Gorevan, ha assenyalat que les víctimes del darrer naufragi, "tràgicament", no suposen una sorpresa en un context en què els Estats membres de la UE "han arribat a nivells extraordinaris per tancar totes les rutes per als nens i les famílies que busquen seguretat a Europa”.



Això, ha afegit, es tradueix sovint que “l'única opció és emprendre viatges perillosos per mar”. "Tragèdies com aquesta són el resultat inevitable i mortífer" d'aquestes polítiques, ha dit Gorevan en un comunicat.



També l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR) i l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) han tornat a alçar la veu a la recerca d'aquestes rutes segures, tenint en compte que prop de 27.000 persones han mort des de l'any 2014 en aigües del Mediterrani, unes 2.300 a la zona oriental, que connecta amb Grècia.



La representant d'ACNUR a Grècia, Maria Clara Martín, ha assenyalat que “cada vida perduda és una tragèdia”. "Ningú s'hauria de veure obligat a recórrer a viatges en què es posa en risc la seva vida quan fugen precisament per salvar-la", ha advertit Martín, l'agència del qual ja ha enviat personal a la ciutat de Kalamata per brindar una primera assistència als supervivents de l'últim naufragi.



Per la seva banda, el cap de missió de l'OIM a Grècia, Gianluca Rocco, ha titllat de "devastadores" les xifres conegudes d'aquesta tragèdia i ha insistit que "aquesta situació posa de manifest com és d'urgent comptar amb una acció concreta i coordinada per part dels Estats per salvar vides al mar i reduir els viatges perillosos mitjançant l'ampliació de vies migratòries segures i regulars”.