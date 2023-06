Un gimnàs habilitat per atendre els afectats. Foto: Europa Press

Les autoritats locals van informar, diumenge passat 18 de juny, que el nombre de morts pel pas del cicló tropical ha augmentat a 13 , mentre que 10 persones segueixen desaparegudes a l'estat de Rio Grande do Sul, a la part més meridional del Brasil.

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul ha afegit que més de 3.700 persones es troben sense llar i gairebé 700 desplaçades, segons recull Agencia Brasil.

El cicló extratropical ha provocat fortes pluges i vents, amb les conseqüents inundacions sobtades i lliscaments de terra que han afectat desenes de ciutats a Rio Grande do Sul ia l'estat de Santa Catarina, on de moment no s'han notificat víctimes.

L'agència d'emergències ha aconsellat a les persones que vulguin tornar als habitatges que comprovin les condicions estructurals i de seguretat, així com comunicar a les autoritats si identifiquen riscos.

El temporal es va formar a l'Atlàntic, impulsant la formació del cicló a la terra, on ha transportat humitat de l'oceà al continent, informa la citada agència de notícies.