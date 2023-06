Un agent de la Policia del Pakistan. Foto: Contacte Photo

Les autoritats del Pakistan han anunciat aquest dilluns 19 de juny la detenció d'un home presumptament implicat en una xarxa de tràfic de persones que hauria facilitat el trasllat d'alguns dels migrants morts la setmana passada després de l'enfonsament d'una embarcació davant de les costes de Grècia.

L'Agència Federal de Recerca (FIA) ha assenyalat en un missatge al seu compte a Twitter que l'home ha estat detingut a Gujarat i ha apuntat que "estava implicat a l'accident del vaixell", que s'ha saldat amb prop de 500 morts i desapareguts.

" Va rebre diners per enviar ciutadans afectats a Europa ", ha recalcat, alhora que ha detallat que aquest sospitós, identificat com Uaqas Ahmed, hauria rebut unes 2,3 milions de rupies pakistaneses (prop de 7.300 euros) per cada persona.

La detenció ha tingut lloc en una jornada en què el Pakistan celebra un dia de dol pels morts a la tragèdia. A l'embarcació hi viatjaven al voltant de 400 pakistanesos, segons diverses organitzacions, si bé les autoritats no s'han pronunciat per ara sobre xifres concretes.

El primer ministre del país, Shehbaz Sharif, va anunciar diumenge passat 18 la jornada de dol i va crear un comitè d'investigació per aclarir els fets, mentre que el ministre de Defensa, Jauaja Asif, ha demanat mesures ràpides contra els responsables, segons ha informat el diari pakistanès Dawn .

Segons el relat de supervivents al diari britànic The Guardian , no es permetia estar a coberta persones de certes nacionalitats, com els pakistanesos, per la qual cosa les seves possibilitats de sobreviure eren molt menors. A més van afirmar que les dones i nens també van ser obligats a viatjar al celler del vaixell.

Les autoritats de Grècia sostenen que el vaixell va rebutjar qualsevol ajuda i sostenia que no estava en risc fins poc abans de bolcar, però les dades analitzades per la BBC a partir del portal MarineTraffic semblen revelar problemes de navegació, enmig de les crítiques creixents. a la Guàrdia Costera per la seva actitud durant el sinistre.