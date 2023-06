El llegendari raper de Houston (Estats Units), Big Pokey, va morir després de col·lapsar sobtadament a l'escenari mentre actuava en un bar a la ciutat de Beaumont dissabte a la nit. Tenia 45 anys.

Imatges dramàtiques de la nit del concert mostren Big Pokey panteixant al micròfon mentre rapejava al bar Pour 09. Després cau d'esquena davant la mirada sorpresa dels espectadors.

Els paramèdics van córrer a l'escenari i li van fer maniobres de reanimació abans de portar-lo a un hospital proper poc després de la mitjanit.

Les autoritats van confirmar que va morir poc després de l?incident. La causa de mort encara no ha estat revelada.

Big Pokey, el nom real del qual és Milton Powell, era conegut localment com a membre del grup Screw up Click.

L'artista es va fer famós pel seu àlbum debut en solitari de 1999, "The Hardest Pit in the Litter". Va llançar nombrosos àlbums i col·laboracions al llarg dels anys, més recentment el seu àlbum de 2021 “Sensei”.

“És amb profunda tristesa que compartim la notícia de la mort del nostre estimat Milton 'Big Pokey' Powell. Big Pokey va morir el 18 de juny del 2023”, va dir el seu mànager a KPRC Click2Houston .