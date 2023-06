Un mosquit. Foto: Europa Press

Perú viu el brot de dengue més gran en més d'una dècada. Ara com ara ja han mort per la malaltia més de 30 nens i hi ha gairebé 46.000 infectats, segons informa Save the Children.

Des de començament del 2023, s'han registrat més de 150.294 nous casos de dengue al país. Aquesta dada és la més gran des del 2017, quan es van notificar 74.000 casos en tot l'any.

Aquest brot ha afectat 18 de les 24 regions del país i ha motivat que s'hi declari l'estat d'emergència. El nombre total de víctimes mortals s'ha elevat a 252 a tot el país.

Els nens, nenes i adolescents representen més del 30% de tots els casos del darrer brot al Perú. Aquests grups d'edat, ha assenyalat Save the Children, "són especialment vulnerables a aquesta malaltia perquè el sistema immunitari és més feble que el dels adults i solen jugar a l'aire lliure, on hi ha menys protecció contra els mosquits".

Igual que amb el Covid-19, ens afecta molt, fins i tot mata alguns nens, i molts de nosaltres ara hem de tornar a fer les nostres classes a casa. La gent està molt espantada”, ha explicat Andrés, un adolescent de 16 anys de la regió de Lima.

Aquestes xifres posen de manifest "l'alta vulnerabilitat de la infància a aquesta malaltia i la necessitat de reforçar les mesures de prevenció i control contra el dengue", tal com ha apuntat Save the Children al seu darrer comunicat.

El dengue és comú a les zones tropicals del món, i els brots són típics durant les estacions plujoses. Per això, fer front a aquest brot ha estat un repte per al Perú, les condicions climàtiques del qual (amb altes temperatures i les fortes pluges, intensificades amb l'arribada del cicló Yaku) han generat un entorn ideal per a la reproducció del mosquit transmissor del virus.

Febre, somnolència, manca d'energia, irritabilitat, erupció cutània, vòmits i sagnat inusual són alguns dels símptomes més freqüents d'aquesta malaltia, que es transmet a través del mosquit Aedes aegypti .