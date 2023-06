19 de juny de 2023: Fotografia sense data que mostra Tità, el submergible que va desaparèixer a l'expedició a les restes del Titanic @ep

Dos nous vaixells de Canadà i França han arribat aquest dijous a la zona de l'Atlàntic on es busca el submergible Titan, desaparegut durant una expedició a les restes del Titanic, i la Guàrdia Costera nord-americana no llença la tovallola tot i que ja s'ha complert termini que va donar la pròpia agència per estimar el final de l'oxigen a bord.



Els experts havien establert les 7.08 hora local (13.08 hora peninsular a Espanya) d'aquest dijous com a llindar aproximat en què les cinc persones que viatgen a bord del Titan es quedarien sense oxigen. El submarí va desaparèixer diumenge i, sense cap obertura, el marge de supervivència a bord s'estima en 96 hores.



La cerca continua des del mar i des de l'aire. El vaixell francès 'L'Atalante' i el canadenc 'Horizon Arctic' ja han desplegat els seus propis robots, que en el cas d'aquest últim vaixell ha arribat al fons marí, segons la Guàrdia Costera nord-americana.



Un portaveu dels guardacostes, John Mauger, ha confirmat aquest dijous en una entrevista a NBC News que "segueixen els treballs de recerca i rescat" i ha dit que, al marge de les dades científiques que es poden anar demanant, també hi ha el factor de la “voluntat de viure”. Ara com ara, l'única pista han estat uns sorolls submarins dels quals no s'ha aconseguit determinar-ne l'origen.



A bord del Titan viatgen el fundador de la companyia que organitza aquestes expedicions, Stockton Rush, l'empresari i aventurer britànic Hamish Harding, l'explorador francès Paul Henry Nargeolet, l'empresari pakistanès Shahzada Dawood i el seu fill Suleman.