Almenys 31 persones han mort i set més han resultat ferides per una explosió en un restaurant a la ciutat de Yinchuan, capital de la regió de Ningxia, al centre-nord de la Xina.



Yinchuan, recurs - UNSPLASH

Segons ha informat l'agència de notícies Xinhua, una fuita de gas va provocar una explosió al restaurant Fuyang Barbecue de la ciutat. Els ferits han estat traslladats a l'hospital, un dels quals en estat crític. A més, la resta tenen cremades, símptomes lleus i talls a causa de l?impacte de vidres, segons l?agència de notícies Xinhua.



L'incident ha tingut lloc cap a les 20.40 hores (hora local), però les autoritats no han confirmat el balanç de víctimes fins a dotze hores després, cap a les 08.00 hores d'aquest dijous. A l'operació hi han participat 20 vehicles i 102 agents del Departament de Bombers local.



El cap del Departament de Gestió d'Emergències, Wang Xiangxi, ha enviat un grup de treball al lloc del succés, on s'han organitzat tasques per a la cerca i el rescat de les víctimes. Així, ha ordenat fer tot el possible per reduir les baixes i esbrinar la causa de l'accident tan aviat com sigui possible, informa la cadena CCTV.



Després d'això, les autoritats xineses han confirmat la detenció de nou persones, inclòs el propietari del restaurant, en el marc de les investigacions, que també han derivat en la congelació dels actius d'aquestes persones, tal com ha recollit Xinhua.



Per part seva, el president xinès, Xi Jinping , ha demanat realitzar tots els esforços possibles en les tasques de rescat ia l'hora de donar tractament als ferits, alhora que ha reclamat una millora de les condicions de seguretat en aquest tipus d'establiments .



En aquest sentit, el mandatari ha sol·licitat a les autoritats locals que aclareixin com més aviat millor la caues de l'incident, així com fer retre comptes als possibles responsables. A més, ha asseverat que tots els departaments del país han d'analitzar i de rectificar possibles riscos existents.



Xi ha advocat a més pel llançament d'una campanya per promoure la seguretat als llocs de treball, així com una millora dels sistemes de seguretat en sectors i indústries clau, alhora que ha enviat al lloc del succés una delegació de funcionaris del Govern central per inspeccionar les tasques.