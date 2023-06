Fotografia sense data que mostra Tità, el submergible que va desaparèixer a l'expedició a les restes del Titanic @EP

Un vehicle submergible que estava ajudant a trobar el submarí Tità, que es va perdre en una expedició per visitar les restes del Titanic , ha trobat una sèrie restes que podrien pertànyer al submarí, segons ha anunciat aquesta tarda la Guàrdia Costera dels EUA.

Finalment, prop de les 20.00 hores (hora espanyola) s'ha pogut confirmar que les restes trobades pertanyen al submarí Tità, segons acaba de publicar la BBC.

Segons les previsions, els cinc tripulants haurien d'haver acabat amb les reserves d'oxigen durant el dia d'avui, i per això les esperances de trobar-los amb vida eren cada cop menors.

El submergible va desaparèixer dilluns passat mentre s'endinsava a l'oceà Atlàntic per veure les restes del Titanic, que són a 3.800 metres de profunditat.

Aquesta experiència estava liderada per l'empresa OceanGate Expeditions , que ofereix paquets turístics de vuit dies per acostar-se a les restes del vaixell més famós de la història per 250.000 dòlars.