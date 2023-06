Foto: Europa Press

Un cicló sol ser, per si mateix, un fenomen meteorològic amb dures afectacions per al lloc on passa. No obstant, recentment, a les províncies de l'Índia més properes a la frontera amb el Pakistan ha tingut un impacte doble.

I és que el cicló va arrossegar fins a la zona moltes serps, que van acabar mossegant veïns de diferents ciutats, que van necessitar ser hospitalitzats.

De fet, mitjans com Newsweek defineixen la situació com a "inundació de pacients" als centres de salut, apuntant fins a una vintena de casos.

Més enllà del que va passar amb els animals, el pas del cicló va deixar molts pobles sense electricitat i va provocar inundacions abans de continuar el seu camí cap al veí Pakistan. Segons els informes de les autoritats del país, 6 persones es van ofegar a causa de les intenses pluges.