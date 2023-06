El comandant de la Guàrdia Costanera nord-americana, John Mauger, ha informat aquest dijous en roda de premsa que el submarí Titan que va desaparèixer diumenge durant una immersió per visitar les restes del ' Titanic ' ha patit una "catastròfica implosió" i que els enderrocs trobats fa hores pertanyen a laparell.

Submergible Titan

- Europa Press/OceanGate



"Estem agraïts per la ràpida mobilització dels experts en la recerca i el rescat de submarí i agraïm a totes les agències, així com al seu personal pel seu paper", ha explicat, afegint que, no obstant, la recopilació d'informació continuarà per determinar causes i hora de l'accident.



Alhora, la Guàrdia Costera ha informat que la cerca per localitzar els cossos dels cinc membres de l'expedició, tot i que ha reconegut que aquesta serà una tasca complicada a causa de les "implacables" condicions naturals de la zona.



La Guàrdia Costera dels Estats Units havia informat prèviament que un vehicle operat per control remot (ROV, per les sigles en anglès) havia localitzat runes a prop de l'àrea on es buscava el submergible. Aquests fragments correspondrien a l'aparell segons els estudis preliminars.



Mauger també ha puntualitzat en roda de premsa que aparentment no hi ha cap connexió entre el submarí i els sorolls que en les últimes hores diverses aeronaus canadenques havien captat al fons del mar , ha recollit la cadena CNN.



"Tenim personal mèdic al lloc, tenim altres tècnics al lloc i començarem a desmobilitzar personal i embarcacions del lloc en el transcurs de les properes 24 hores", ha detallat en roda de premsa.



Un expert en busseig i amic dels passatgers a bord del Titan, David Mearns, havia apuntat amb anterioritat a la cadena britànica BBC que les restes localitzades per la Guàrdia Costera eren una peça d'aterratge i "una coberta del darrere del submergible".



Els experts havien establert les 7.08 hora local (13.08 hora peninsular a Espanya) d'aquest dijous com a llindar aproximat en què les cinc persones que viatjaven a bord del Titan es quedarien sense oxigen. El submarí va desaparèixer diumenge i, sense cap obertura, el marge de supervivència a bord s'estimava en 96 hores.



A bord del Titan viatjaven el fundador de la companyia que organitza aquestes expedicions, Stockton Rush, l'empresari i aventurer britànic Hamish Harding, l'explorador francès Paul Henry Nargeolet, l'empresari pakistanès Shahzada Dawood i el seu fill Suleman.