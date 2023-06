@EP

La microbiòloga de l'Institut Espanyol d'Oceonografia de Màlaga Isabel Ferrera va baixar 2.653 metres en dues expedicions diferents els anys 2006 i 2007 a la Dorsal del Pacífic Est a bord del submergible Alvin, el primer a explorar el Titanic l'any 1986 i el mateix que va llogar el director James Cameron per contemplar el vaixell abans de filmar la seva pel·lícula.

"La vida de 5 milionaris sembla que val més que la dels migrants i la vida d'aquestes persones no necessàriament ha de valer més que la de qualsevol altre ciutadà", ha assenyalat en una entrevista a Europa Press la científica, després de ser preguntada per els recursos que s'han destinat per trobar els cinc membres de l'expedició que va baixar al Titanic a bord del Titan, en comparació amb els esforços que es dediquen per salvar les persones migrants que s'ofeguen al mar.

La Guàrdia Costanera nord-americana va informar aquest dijous que el submarí Titan, que va desaparèixer diumenge durant una immersió per visitar les restes del Titanic, va patir una "catastròfica implosió" i que es van trobar runes que pertanyen a l'aparell.

Tot i que ha precisat que no sap qui pagarà l'elevat cost d'aquest rescat, la microbiòloga espanyola defensa que no s'haurien d'utilitzar recursos públics per fer-ho: "Si et poses per uns fins merament turístics i privats hauries de ser responsable de pagar aquesta factura i no utilitzar recursos públics".

"Si el disseny del Titan va d'acord amb la profunditat màxima que pot assolir no hi hauria d'haver problema. Si n'hi ha hagut és perquè hi havia un problema amb el disseny, els materials o s'ha baixat més metres dels que podia suportar", ha subratllat .

ELS RISCOS DE SUBMERGIR-SE EN UN SUBMARÍ COMERCIAL

Els submarins científics com l'Alvin, segons ha explicat Ferrera, tenen una forma "diferent" a la del Titan i tenen capacitat per a tres persones, quan la de l'aparell que ha implosionat aquest dijous era de cinc persones. "Ho van fer més gran m'imagino que per ser comercial i, segons diuen, no portava el sistema de localització per balises", ha concretat.

El Titan és un submergible experimental que "no estava validat per una autoritat competent", mentre que l'Alvin és un submarí científic que té "una tecnologia semblant a l'aeroespacial", per la qual cosa la microbiòloga espanyola "mai" va tenir por de fer els seus expedicions i baixar més de 2.600 metres.

Per a la científica, el risc d'anar al Titan és "molt més gran" que anar a l'Alvin, ja que es tracta d'un submergible privat "que no estava certificat ni aprovat per cap autoritat competent" i en què els viatgers "havien de signar un document" abans de submergir-se.

Tot i la tragèdia succeïda aquesta setmana, Ferrera ha assegurat que no tindria problema a baixar a la mateixa distància del Titanic, però no per explorar el vaixell, encara que a l'Alvin o qualsevol altre submarí científic i no en un de comercial. "Baixaria a les Foses de les Mariannes", ha sentenciat.

Pel que fa al que suposa arriscar la vida per la ciència, ha recalcat que la ciència "és un motor que et fa traspassar fronteres" i ha esmentat que el desig d'exploració de l'ésser humà el va fer arribar a la Lluna. "Jo crec que quan ho fem no sentim que estem arriscant la nostra vida, arrisques la teva vida cada dia agafant el cotxe. Això és una motivació extra", ha afegit.

Tot i això, no s'ha mostrat "molt a favor" del turisme científic en què milionaris arrisquen la seva vida com en el cas de l'expedició del Titan, en què cada tripulant va desemborsar 250.000 dòlars. "La fi d'aquesta gent és un tema personal i d'ego, si vulguin contribuir a la ciència també podrien donar part dels diners a la investigació", ha dit.

"James Cameron no en va tenir prou de baixar a l'Alvin que es va construir un submarí per baixar a les Mariannes. El que costa això per fer una immersió d'una persona famosa igual es pot invertir d'una altra manera. No hi estic en contra però em sembla que obre un debat", ha manifestat.

L'ESFERA, MOLT IMPORTANT EN DISSENYAR UN SUBMARÍ

A l'hora de dissenyar un submarí, els enginyers han de tenir en compte que han de tenir un port de visibilitat i que “com més gran el port, més vidre i menys profunditat poden assolir”. "Una esfera totalment segellada de titani és més robusta. Els enginyers han de dissenyar molt bé la mida, el gruix i el lloc de l'esfera", ha comentat Ferrera.

A l'Alvin, que ha realitzat més de 5.000 immersions, hi va un pilot i dos passatgers més, que solen ser científics, encara que cada tres immersions ha d'anar un pilot en formació, per la qual cosa en aquest viatge només hi va un científic a l'aparell . Els pilots solen ser enginyers electrònics, de telecomunicacions o pilots de submarins militars, ia l'Alvin "hi va haver una dona pilot que era científica".

Els científics, segons ha destacat la microbiòloga, segueixen les instruccions del pilot durant l'expedició però han de conèixer el sistema de comunicació i el sistema tant de deixar anar llast com el d'evacuació d'emergència, que mai no ha estat utilitzat en aquest aparell.

PROTOCOL EN CAS D'EMERGÈNCIA

"Si el pilot s'esvaeix els científics hauríem de fer l'evacuació d'emergència. En el cas d'emergència màxima, que és amb el que et quedes, hi ha un botó perquè es desprengui l'esfera i poder pujar a la superfície", ha relatat l'experta, que ha recordat que hi ha gent "que té claustrofòbia o por i no s'atreveix a baixar".

La microbiòloga va baixar més de 2.600 metres a la Dorsal del Pacífic per estudiar els microorganismes que hi ha a altes temperatures, ja que al voltant de les fumaroles hidrotermals "hi ha un ecosistema singular que no hi ha a altres llocs": "El que fèiem era estudiar aquest ecosistema , era un projecte multidisciplinari amb geòlegs, geoquímics, biòlegs o microbiòlegs”.

"Tens una emoció, fascinació, una mica de nerviosisme per viure una experiència així sobretot la primera vegada. És emocionant. El que més et sorprèn és l'activitat geològica, veus fluids negres que surten a 400 graus amb una pressió molt forta i et sents com que ets a les entranyes de la terra, ets en una esquerda endinsant-te en la profunditat del Planeta. Sents molta emoció i molta responsabilitat", ha relatat.