El parador de Putin continua sent desconegut, mentre que el món observa atentament els esdeveniments a Rússia i les implicacions per a l'estabilitat regional. | @EP

En un gir sorprenent d'esdeveniments, el cap del grup rebel de mercenaris Wagner, Yevgeny Prigozhin, abandonarà Rússia i no enfrontarà càrrecs després de cancel·lar l'avanç de les seves tropes cap a Moscou. Informes van emergir que les agències d'espionatge dels Estats Units havien detectat senyals dies enrere que Prigozhin s'estava preparant per revoltar-se contra l'establiment de defensa de Rússia.

Dissabte a la nit, es va difondre un vídeo de Prigozhin sortint de la seu del districte militar del sud a la ciutat russa de Rostov-on-Don, després d'acordar traslladar-se a Bielorússia. El seu parador exacte diumenge al matí no era clar. Les imatges també mostraven els combatents de Wagner retirant-se de la ciutat.

Aquests esdeveniments es produeixen enmig d'informes del Washington Post i el New York Times que indiquen que els funcionaris d'intel·ligència dels Estats Units havien fet reunions informatives a la Casa Blanca, el Pentàgon i el Capitoli sobre la possibilitat de disturbis a la Rússia nuclear armada, un dia complet abans que passés. Les agències d'espionatge van començar a rastrejar indicis que Prigozhin i el seu grup de mercenaris Wagner tenien la intenció d'actuar contra el lideratge militar rus a mitjans de juny, segons va informar el Post. El Times va assenyalar que la informació era sòlida i alarmant a mitjans de setmana, cosa que va portar a una sèrie de reunions informatives.

A mesura que els funcionaris d'intel·ligència dels Estats Units recopilaven informació que indicava que Prigozhin estava preparant una acció militar, van créixer les preocupacions sobre el caos en un país amb un poderós arsenal nuclear, segons va informar Times.

Les agències d'espionatge dels Estats Units creuen que el mateix Putin va ser informat que Prigozhin, en un moment el seu estret aliat, estava planejant la seva rebel·lió almenys un dia abans que passés, segons ha informat el Post.

En una sublevació que es va desenvolupar amb una rapidesa vertiginosa, les forces de Prigozhin es van traslladar des dels seus campaments a Ucraïna a Rússia divendres i van prendre el control d'un comando militar regional a la ciutat del sud de Rostov-on-Don abans d'avançar cap a Moscou . Tan sobtadament com va començar, l'avanç es va cancel·lar dissabte i els mitjans de comunicació estatals russos van informar que les tropes de Wagner tornarien a Ucraïna, mentre que Prigozhin es traslladaria a Bielorússia.

El Kremlin va anunciar que no processarà Prigozhin ni els membres armats del grup Wagner.

Diumenge al matí, es van aixecar totes les restriccions imposades anteriorment a les carreteres de Rússia, va informar l'agència de notícies Tass, citant l'Agència Federal de Carreteres. Les autoritats de la regió del sud de Lipetsk van anunciar l'aixecament de les restriccions després d'informar anteriorment sobre la presència de combatents de Wagner al seu territori.

La decisió de Prigozhin d'aturar el seu avenç i traslladar-se a Bielorússia va seguir negociacions amb el líder bielorús, Alexander Lukaixenko.

En un dia marcat per la tensió i la incertesa, el president rus Vladimir Putin va fer una transmissió televisiva d'emergència denunciant “l'amenaça mortal per al nostre Estat”. Prigozhin, en resposta, va expressar el seu desig d'evitar vessament de sang russa i va ordenar a les tropes tornar a les bases en lloc d'avançar.

El Kremlin es va veure obligat a mobilitzar les seves forces i preparar defenses mentre Prigozhin enviava un comboi de tropes armades cap a Moscou. Les autoritats russes van prendre mesures com l'excavació de fosses antitanc a les carreteres federals, la instal·lació de llocs de metralladores als límits de la ciutat i el desplegament de vehicles de combat d'infanteria als carrers de Moscou.

El president Putin, en la seva crida nacional a la unitat, va comparar la situació amb la revolució del 1917 i va prometre una resposta "brutal" davant la insurrecció armada. Mentrestant, l'alcalde de Moscou, Sergei Sobyanin, va instar els residents a quedar-se a casa i va declarar dilluns com un "dia no feiner" per minimitzar els riscos.

El comboi de mercenaris de Wagner buscava aprofitar el factor sorpresa i arribar a Moscou abans de ser interceptat per un destacament més gran de tropes regulars russes. Tot i això, l'avanç va ser cancel·lat i les tropes de Wagner van tornar a Ucraïna, mentre que Prigozhin es va dirigir a Bielorússia.

El president ucraïnès, Volodymyr Zelenskiy, ha comentat que Putin estava "òbviament molt espantat" i possiblement estava amagat. Els ucraïnesos van acollir amb esperança la possibilitat que l'acció de Wagner pogués ser un cop fatal a la guerra.

Als Estats Units, les preocupacions es van centrar en la seguretat de l?arsenal nuclear de Moscou. Tot i que les autoritats nord-americanes no van observar canvis en la disposició de les forces nuclears russes, persisteix la preocupació per la seguretat de les armes esmentades. Segons les agències d'intel·ligència dels Estats Units, la seguretat del material nuclear de Rússia continua sent una preocupació, malgrat les millores implementades des de la dècada del 1990.

Mentrestant, a Ucraïna, l'exèrcit va informar d'una ofensiva a prop dels pobles que envolten Bakhmut i l'alliberament del poble de Krasnohorivka a Donetsk, encara que els avenços van ser incrementals.

El caos a Rússia va generar oportunitats estratègiques per a Kíev, segons funcionaris ucraïnesos. El ministre de Relacions Exteriors d'Ucraïna, Dmytro Kuleba, va mantenir converses amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, per discutir els esdeveniments i els esforços de contraofensiva de Kíev.

