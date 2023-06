Arxiu - Vladimir Putin, president de Rússia

El col·lectiu feminista rus FAS ha llançat un missatge de crítica al conflicte bèl·lic a Rússia i al personal militar de PMC Wagner. Asseguren que el dia que el president rus Vladimir Putin va introduir les seves tropes al país ucraïnès, "van posar Rússia en risc de desastre econòmic, guerra civil i arribada al poder d'una junta militar". Adverteixen que són amenaces que en aquests moments s'estan convertint en realitat.

Han criticat així mateix, a més de Putin, el moviment violent del PMC de Wagner, titllant-lo d'"escalada de violència" i d'"amenaça directa per a milions de civils a Rússia", fent especial èmfasi en les dones i els nens, ja que asseguren que molts d'aquests "combatents mercenaris" són exconvictes que havien estat empresonats precisament per l'assassinat de dones o per violència contra elles.

Han argumentat que no recolzen cap bàndol en l'actual conflicte polític intern. Advoquen, per contra, per "la retirada de les tropes russes d'Ucraïna, la detenció dels criminals de guerra —inclosos Putin i Prigozhin— i el desenvolupament democràtic de Rússia".

MISSATGE A LA CIUTADANIA

Han aprofitat el seu comunicat per llançar un missatge a la ciutadania, instant-los a mantenir contacte amb els seus amics i familiars, així com amb els vincles importants. A més, als habitants de regions com Rostov del Don i Verónezh, els han suggerit que "no surtin avui de casa". A més, amb l'objectiu d'"evitar el pànic" els han aconsellat limitar la lectura de notícies a dues o tres fonts fiables i intentar la difusió d'informació no verificada".