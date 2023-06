L'atenció se centra en si Mitsotakis aconseguirà obtenir la majoria absoluta i formar un govern estable, o si Tsipras es podrà recuperar i mantenir una presència significativa al parlament. | @EP

En un déjà vu polític a Grècia, els votants són convocats novament a les urnes, aquesta vegada tot just un mes després. L'antic primer ministre de dreta, Kyriakos Mitsotakis, parteix com a clar favorit a les eleccions legislatives d'aquest diumenge, en què espera obtenir una majoria absoluta per formar "un govern estable". Al davant, el líder de l'esquerra Syriza, Alexis Tsipras, ha promès lluitar "fins a l'últim segon" malgrat l'amarga derrota del seu partit a les anteriors eleccions del 21 de maig.

Els centres de votació van obrir a les 7 del matí. Les enquestes a peu d'urna es publicaran al tancament dels centres a les 7 del vespre.

VICTÒRIA EN SOLITARI DE MITSOTAKIS?

Ampli favorit a les enquestes, Kyriakos Mitsotakis, que va ser primer ministre fins a finals de maig del 2019, va obtenir una àmplia victòria fa cinc setmanes en obtenir el 40,8% dels vots, el doble que Syriza. Tot i això, aquest avantatge no li va atorgar la majoria absoluta necessària per formar un govern sense necessitat de fer aliances. El líder de Nova Democràcia (ND) va descartar la formació d'una coalició i va demanar noves eleccions.

Les darreres enquestes donen a la dreta entre el 37,8% i el 45% de les intencions de vot. Per Syriza, que només va obtenir el 20,07% dels vots el 21 de maig, cosa que representa una caiguda d'11,5 punts respecte al 2019, la caiguda podria accentuar-se encara més. Les estimacions el situen entre el 16,8 i el 20%.

RISC DE CANSAMENT DELS VOTANTS



Kyriakos Mitsotakis, exalumne de Harvard que va fer carrera en finances a Londres, compta amb un sistema de votació que atorga al partit guanyador un bonus de fins a 50 escons. Però el líder de 55 anys enfronta dos possibles obstacles.

D'una banda, el possible cansament dels votants que han estat cridats dues vegades a les urnes en poc temps. D'altra banda, la fragmentació dels vots, especialment a la dreta dels conservadors, on tres partits petits disputen els vots dels simpatitzants d'extrema dreta. Aquests partits han d'obtenir com a mínim el 3% dels vots per enviar diputats al parlament. Tot i això, el nombre de partits representats a la Vouli tindrà conseqüències aritmètiques en la quantitat d'escons assignats a Nova Democràcia.

TSIPRAS ES PREOCUPA PELS ASSOLIMENTS SOCIALS



Al maig, en allunyar-se àmpliament de Syriza, els grecs van mostrar el seu desig de deixar definitivament enrere els anys de crisi financera i els dràstics plans de rescat que els van empobrir considerablement. Kyriakos Mitsotakis ha destacat el seu historial econòmic, marcat per un creixement del 8,3% el 2021 i del 5,9% el 2022, així com una disminució de la desocupació.

Tot i això, Alexis Tsipras, exprimer ministre (2015-2019), ha advertit sobre el perill d'atorgar a Mitsotakis un "xec en blanc" per dur a terme una "agenda oculta" de polítiques que anul·lin els èxits socials.

Aquestes eleccions representen un desafiament per als votants grecs, que han estat convocats novament en un curt període de temps. La incertesa rau en si Mitsotakis aconseguirà obtenir la tan anhelada majoria absoluta per formar un govern estable, o si Tsipras i Syriza podran recuperar-se de la derrota anterior i mantenir una presència significativa al parlament.

Els resultats d'aquestes eleccions han de determinar el futur polític i econòmic de Grècia, així com la direcció que prendrà el país en termes de polítiques socials, desenvolupament econòmic i relacions internacionals.

El tancament de les urnes a les 19.00 hores marcarà el final d'aquesta jornada electoral i donarà pas a l'anàlisi dels resultats preliminars que s'obtinguin de les enquestes a peu d'urna. L'espera estarà carregada d'expectatives i tensions, ja que es definirà el rumb d'una nació que busca estabilitat i progrés en un context polític desafiador.

L'atenció se centra a saber si Mitsotakis aconseguirà complir les expectatives i formar un govern sòlid, o si Tsipras i el seu partit Syriza podran mantenir-se com una força rellevant al panorama polític grec. Els ciutadans esperen amb interès els resultats finals, conscients que aquests tindran un impacte significatiu en el futur del país.