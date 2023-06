La marxa forma part de les celebracions del Mes de l'Orgull a la ciutat i culminarà amb la desfilada anual per commemorar els disturbis de Stonewall. | @NYPost

Activistes LGBTQ que van participar a la Marxa Drag anual de la Ciutat de Nova York van generar indignació divendres en entonar el lema "som aquí, som queer, venim pels teus fills" en un parc de Manhattan.

Els participants de la marxa, molts d'ells vestits amb cridaners vestits i peces, van caminar pel Parc Tompkins Square a l'East Village divendres a la nit com a part de les celebracions del Mes de l'Orgull a la ciutat.

Un vídeo de la marxa mostra les persones rient i unint les seves veus al divertit cant, incloent-hi una dona que ballava semidespullada.

També es pot escoltar altres corejant "som aquí, som queer, no anem de compres". Els festius marxants van finalitzar el seu recorregut a l'emblemàtic Stonewall Inn a Greenwich Village.

El polèmic cant va indignar els conservadors, que van condemnar els participants de la marxa a mesura que el vídeo es difonia a les xarxes socials.

"Aquest moviment indueix menors a sotmetre's a mastectomies i castracions i alimenta una indústria d'abús infantil mèdic de milers de milions de dòlars", va tuitejar la representant Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) en resposta al vídeo.

"Aproven la Llei de Protecció de la Innocència dels Nens. Permetin que els nens siguin nens", va afegir la influent defensora conservadora, fent referència a un projecte de llei al Congrés que convertiria en delicte greu realitzar qualsevol tipus d'atenció d'afirmació de gènere en un menor. L'advocada Jenna Ellis, que va ser breument membre de l'equip legal de l'expresident Donald Trump, va tuitejar: "Recorden això que van dir que definitivament no estaven fent?".

"Això és el que s'assembla al MAL...", va dir el podcaster conservador Graham Allen.

Molts usuaris en línia van assenyalar que és molt probable que el lema fos una broma en resposta a les acusacions de pedofília cap a la comunitat drag per part de la dreta. "La intenció és provocar", va dir un usuari que no hi estava d'acord.

"Lamentablement, això continuarà determinant la visió de la comunitat gai, que va lluitar tant per ser acceptada. Això no és acceptable", va escriure un altre.

La Ciutat de Nova York culminarà les seves celebracions del Mes de l'Orgull amb la seva gran desfilada anual diumenge per commemorar els disturbis de Stonewall del 1969, un moment crucial en la història de la comunitat LGBTQ nord-americana.