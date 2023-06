A més, l'entrada de tres partits d'extrema dreta al Parlament Hel·lènic marca un fet destacat en aquesta cita electoral. | @CatalunyaPress

Poques sorpreses van marcar la segona volta electoral a Grècia, on el primer ministre Kyriakos Mitsotakis, del partit conservador Nova Democràcia (ND), va aconseguir revalidar el seu Govern per quatre anys més, segons el recompte oficial. Amb gairebé el 80% dels vots escrutats, ND va obtenir el 40% dels suports a les urnes, mentre que l'esquerra de Syriza, principal partit d'oposició liderat per Alexis Tsipras, va assolir el 17%. Aquests resultats permeten a ND obtenir els escons necessaris al Parlament hel·lènic per formar un nou Govern en solitari.

Tot i això, la novetat d'aquesta cita electoral ha estat l'entrada al Parlament de tres partits d'extrema dreta. Entre ells hi ha Espartanos, hereu d'Amanecer Dorado, recolzat per Ilias Kasidiaris, ex portaveu del partit neonazi Amanecer Dorado, que actualment es troba il·legalitzat. A més, se sumen a la llista els ultranacionalistes de Solución Grega i els fonamentalistes cristians de Niki. Per part seva, el Partit Comunista de Grècia (KKE) hauria obtingut al voltant del 7% dels vots, mentre que el PASOK, partit socialista, arribaria al 12%.

D'aquesta manera, es tanca un període de vertigen per a la política grega i es confirma l'hegemonia de Mitsotakis sobre els seus rivals, malgrat els escàndols i tragèdies ocorreguts els darrers anys. Ni el gegantí escàndol d'escoltes telefòniques a periodistes, polítics i militars que va posar el primer ministre contra les cordes l'any passat, ni la tragèdia ferroviària de Tempe, que va provocar la mort d'unes 60 persones al febrer i va desencadenar vagues grans, ni l'apocalíptic naufragi de migrants ocorregut recentment, que va posar en dubte la rígida política migratòria grega, han impedit al conservador sobreviure i mantenir-se al poder.

L'estabilitat ha estat la clau d'aquesta victòria, com havien previst els analistes. La retòrica de Mitsotakis sobre Grècia com un país estable, superant els seus anys més foscos quan va estar a punt de fallir i sortir de l'euro la primera dècada d'aquest segle, ha estat fonamental per al triomf de ND. Fins i tot "els votants grecs més desencantats desitjaven, sobretot, estabilitat política i només ND ho pot oferir", va opinar l'historiador John Mazis, de la Universitat Hamline a Minesota, Estats Units.

El mateix Mitsotakis va entendre aquest sentir de la població i va defensar la continuïtat de la modernització del país durant la campanya electoral. Fins i tot el mateix diumenge de la cita electoral, en acudir al col·legi electoral a Kifissia, on va exercir el seu vot, va reiterar el missatge. "Estem votant perquè el país pugui tenir un govern estable i eficient amb un horitzó de quatre anys", va afirmar.



El líder conservador va afegir: "Estic absolutament segur que els ciutadans compliran el seu deure amb maduresa, votant per la seva prosperitat personal, el benestar de les seves famílies i per una Grècia estable".

ECONOMIA DE GRÈCIA

L'explicació d'aquesta victòria es pot trobar a les xifres econòmiques del país. De fet, les dades són esperançadores en una nació encara traumatitzada per les severes retallades imposades durant la crisi del deute grec iniciat el 2009. El 2022, el Producte Intern Brut (PIB) de Grècia va créixer un 5,9%, mentre que l'any anterior va registrar un increment del 8,4%, superant així la mitjana de la Unió Europea. A més, la taxa d'atur ha disminuït considerablement i, segons les darreres dades, només afecta l'11% de la població.

Aquests indicadors econòmics positius van donar suport a la narrativa de Mitsotakis que Grècia és avui un país estable, deixant enrere els anys més foscos. El líder conservador s'ha centrat en la modernització del país i ha promès continuar en aquesta línia durant el nou mandat.

Amb la seva victòria, Mitsotakis es consolida com el líder dominant en la política grega, malgrat els desafiaments i obstacles a què s'ha enfrontat els últims anys. Ara, s'espera que el seu govern prioritzi l'estabilitat i l'eficiència, treballant per assegurar el progrés i el benestar del país durant els propers quatre anys.