Un home va morir diumenge després de ser linxat a la ciutat de Sokoto, capital l'estat homònim (nord-oest de Nigèria) després de ser acusat de blasfèmia durant una disputa verbal amb un grup de nens que estaven pidolant, tal com han confirmat les autoritats.

L'Alcorà, recurs - unsplash



El succés va tenir lloc cap a les 10.00 hores (hora local), segons testimonis citats pel diari nigerià 'The Premium Times', que han assenyalat que l'home va repetir diverses vegades el seu comentari després que diversos dels presents l'interpel·lessin i us reclamaran que retirés les seves afirmacions.



"El meu germà era al lloc. Quan Usman (Buda) --la víctima-- va insultar el profeta, diverses persones van dir que tenia problemes mentals, però la majoria dels que hi eren, que eren companys de negocis, van dir que no tenien constància d'això" , ha relatat.



Així, ha apuntat que "alguns dels joves li van reclamar que retirés les seves afirmacions, però va insistir que no ho faria". "Ho va repetir en tres ocasions, i després van començar a agredir-lo", ha dit.



El portaveu de la Policia de Sokoto, Ahmad Rufai, ha confirmat que el sospitós "hauria blasfemat sobre el sant profeta Mahoma, per la qual cosa va ser linxat i atacat per alguns fidels musulmans, que li van provocar ferides greus". "Els integrants de la torba van abandonar el lloc i van deixar la víctima inconscient", ha explicat.



Rufai ha puntualitzat que l'home va ser traslladat des del lloc a un hospital proper "per rebre tractament", si bé en arribar al centre mèdic només es va poder confirmar la seva mort. "La zona està tranquil·la", ha destacat, en referència al fet que no s'han registrat més enfrontaments després del succés, que està sent investigat.



El succés té lloc després que una estudiant fos linxada i el seu cos va ser cremat el maig de 2022 al seu centre d'estudis després de ser acusada de blasfèmia . Posteriorment, van esclatar enfrontaments quan la policia va arrestar diversos sospitosos, si bé ningú ha estat imputat per l'assassinat.