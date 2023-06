Un nen d'Ohio (Estats Units) que jugava amb una arma que suposadament va trobar a la tauleta de nit dels seus pares, va disparar accidentalment i va matar la seva mare embarassada de vuit mesos, van dir les autoritats.

La policia va respondre al voltant de la 1:15 de divendres a una trucada al 911 de Laura Ilg, de 31 anys, que els va dir que el seu fill de 2 anys li havia disparat a l'esquena dins de casa seva a Norwalk, segons un comunicat de premsa del Departament de Policia de Norwalk.

Laura Ilg, Facebook

Segons després, les autoritats van dir que van rebre una trucada de l'espòs d'Ilg, Alek Ilg, de 28 anys, la dona del qual suposadament li va dir que truqués al 911 després de “cridar alguna cosa sobre el meu fill”, diu el comunicat. Ell era a la feina en aquell moment.

Els oficials van arribar i van trobar la Laura, que estava a la setmana 33 d'embaràs, amb el seu fill a la seva habitació de dalt, juntament amb una pistola semiautomàtica carregada. La policia va dir que la dona estava completament conscient i va dir als oficials el que va passar.

Segons el comunicat, la van portar d'urgència al Centre Mèdic Fisher-Titus, on els cirurgians van fer una cesària d'emergència. Tot i això, el fetus d'Ilg va morir i Ilg va ser declarada morta unes tres hores després.

La policia va dir que l'arma, que pertany a l'espòs d'Ilg, suposadament es guardava en una tauleta de nit al dormitori de la parella.

Abans de morir, Ilg va dir a la policia que l'habitació generalment es manté tancada i que s'instal·len múltiples portes per a nadons al voltant de la casa, segons Cleveland 19 News. Segons els informes, va dir que el seu fill d'alguna manera va entrar a l'habitació i va començar a jugar amb l'arma mentre rentava la roba.

Mentre els oficials registraven la casa, van trobar dues armes de foc més: una escopeta calibre 12 carregada a l'armari de l'habitació de la parella i un rifle d'aire comprimit a l'armari del despatx, segons el comunicat.

Segons Cleveland 19 News, la policia va dir que el nen supervivent de 2 anys es quedarà amb el seu pare, encara que la investigació sobre com el nen petit va poder estrènyer el gallet segueix en curs.

Arran de la mort de la seva dona i el seu fill per néixer, Alek Ilg els va rendir homenatge a Facebook. “Si no se n'ha assabentat, la Laura i el nostre fill per néixer, Talisen, van morir divendres”, va escriure. “No hi ha paraules per al dolor i la pèrdua que sento. Ella va ser, és i sempre serà l'amor de la meva vida”, va afegir.

Nascuda a Carolina del Nord, Ilg va ser descrita al seu obituari com algú que gaudia assistir a l'església i passar temps amb la seva família. També era una àvida lectora, i li agradava especialment Harry Potter, crear i gaudir dels jocs de taula.