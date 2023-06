El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, ha alertat aquest dimarts que "si Rússia col·lapsa, tots morirem", unes paraules amb què ha fet al·lusió a l'aixecament protagonitzat dissabte pel cap del Grup Wagner, Yevgeni Prigozhin, i ha descartat ser un heroi després d'assolir un acord entre les parts.

Vladimir Putin amb Alexander Lukaixenko @ep



"El pitjor de tot això és que si hi ha una crisi Occident instantàniament se'n podrà aprofitar" , ha asseverat abans d'insistir que "ningú és un heroi: ni (Vladimir) Putin ni Prigozhin". "Vam pensar que la situació es resoldria i no va ser així. (...) En aquest negoci no hi ha herois", ha dit, segons informacions de l'agència de notícies BelTA.



Així s'ha pronunciat durant una cerimònia a Minsk, la capital, on ha assenyalat, tot i això, que les autoritats frontereres registren "provocacions diàriament", per la qual cosa ha confirmat que la "construcció de barreres i murs continua a la frontera". "La nostra generació està sent sotmesa a un examen de fortalesa. Tenim la missió de salvar el món, que es va edificar gràcies a les vides de milions d'herois, els nostres pares i avis", ha asseverat abans de matisar que "Occident només intenta desviar l'atenció

sobre els seus veritables plans i intencions”.



En aquest sentit, ha afirmat que , “desafortunadament, els nostres intents de resoldre la situació mitjançant negociacions pacífiques no han fet efecte i (...) ha costat centenars de vides humanes” . "Avui veiem clarament una nova onada expansionista per part de l'OTAN", ha puntualitzat.



"La vida sense guerra és el resultat d'un treball diari acurat. Els bielorussos d'avui dia tenen la sort d'haver nascut en un país sense guerra. Però, com a poble militar, sabem molt bé que això té un cost", ha dit. , al mateix temps que ha titllat de "complicada" la Història del país.



Per això, ha matisat que hi ha una "nova amenaça a nivell global" per part de forces que "volen establir el seu propi ordre". "No m'amagaré. Ha estat dolorós veure els últims esdeveniments a Rússia. No només per a mi sinó per a molts ciutadans. Perquè la pàtria és només una", ha sostingut.



"Digues al nostre Exèrcit l'ordre d'estar preparat per entrar en combat quan fos necessari", ha advertit Lukaixenko, que ha asseverat que fa "30 anys que es prepara per a la guerra".